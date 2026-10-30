Денис Глушаков заменит Андрея Тихонова на последнем домашнем матче ФК «Рязань»

В субботу, 31 октября, на стадионе «Рязань Арена» состоится финальный домашний матч сезона между ФК «Рязань» и московским клубом «Строгино». Тема встречи — «Рязань — город героев».

Изначально почетным гостем матча должен был стать известный полузащитник Андрей Тихонов, бывший игрок «Спартака» и сборной России. Однако планы изменились в последний момент — Андрей Тихонов возглавил команду в Красноярске и уже завтра вылетает с новым коллективом на матч в Санкт-Петербург.

ФК «Рязань» оперативно решил вопрос и пригласил на матч не менее легендарного футболиста — Дениса Глушакова. Чемпион России в составе московского «Спартака», лучший футболист России сезона 2016/17, участник чемпионатов Европы и мира в составе сборной России проведет автограф-сессию, пообщается с болельщиками и нанесет символический удар по мячу перед началом игры.

Организаторы рекомендуют болельщикам приходить заранее — праздничная программа стартует уже в 11:30, за полтора часа до стартового свистка. Гостей ждут:

Автограф-сессия с Денисом Глушаковым — уникальная возможность пообщаться с легендой российского футбола.

Полевая кухня — горячая еда, чтобы согреться перед матчем.

Развлечения для всей семьи — тематические мастер-классы, аквагрим, сладкая вата.

Мастерская плакатов — каждый сможет создать свой баннер в поддержку любимой команды.

Праздник спорта на «Рязань Арена» не закончится днем. В этот же день, 31 октября в 19:00, свой важный матч проведут девушки из ЖФК «Рязань-ВДВ». Их соперником станет пермская «Звезда-2005».

Для поддержки женской команды также подготовлена развлекательная программа: с 18:00 гостей ждут аквагрим, сладкая вата и мастер-классы.

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