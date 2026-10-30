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Гороскоп на выходные 31 октября и 1 ноября

Анастасия Мериакри
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Наступающие выходные, 31 октября и 1 ноября, обещают быть насыщенными эмоциями и событиями. Пока одни знаки зодиака будут купаться во внимании и получать неожиданные предложения, другим придется экстренно усмирять эмоции, чтобы не спровоцировать громкий семейный скандал.

В ближайшие субботу и воскресенье астрологи рекомендуют выкроить час-другой для тишины: разобрать по полочкам то, что накопилось в мыслях и на душе. Эти два дня могут принести чувство, будто родные не слышат вас, а к вашим заботам и идеям относятся равнодушно. Но скандал делу не поможет: осадок останется, а настроение все равно выправится.

Звезды советуют не терять голову и не отдавать бразды правления эмоциям. Разобрать шкаф, навести порядок в квартире и в мыслях — верный способ успокоиться, причем с пользой для дела.

Овен

Овнам эти дни могут принести внутреннее напряжение и всплески эмоций — переключитесь на что-нибудь приятное. Пересчитайте средства и воздержитесь от лишних покупок, чтобы бюджет остался под контролем.

Не срывайте дурное настроение на партнере: так недолго до ссоры. Звезды советуют сбавить темп и заняться собой — салон, массаж или йога вернут равновесие.

Телец

Тельцов потянет к большей близости с любимым человеком — придумайте что-нибудь интересное и добавьте искры в отношения. Выберите место, где еще не бывали: новый ресторан, концерт или выставка подарят заряд положительных эмоций.

Тем, кто ищет пару, судьба может преподнести приятный сюрприз — не отсиживайтесь дома. Друзья могут позвать на шумное мероприятие, и там вы окажетесь в центре внимания.

Близнецы

Близнецам предстоит разобраться с домашними завалами: недоделанный ремонт, посуда в раковине. Чтобы управиться быстрее, попросите о помощи, иначе легко испортить себе настроение. Кстати будет и что-нибудь полезное: легкий ужин, утренняя пробежка.

С родными держитесь мягче, тогда разногласий удастся избежать. Важных решений и серьезных трат лучше не затевать — перенесите их на рабочие дни.

Рак

Раков ждет водоворот чувств и повышенное внимание: в любой компании вас заметят. Чаще выбирайтесь в люди, сияйте и показывайте таланты — Фортуна отблагодарит сюрпризами.

Кто-то сделает неожиданное предложение и позовет на свидание — если вы в поиске, не торопитесь отказываться. Побольше времени уделите детям: цирк, зоопарк или неожиданный подарок вызовут бурю эмоций у всей семьи.

Лев

Львам комфортнее всего среди родных и в теплой домашней обстановке — приготовьте вкусный ужин или закажите любимое блюдо и позовите гостей. Подумайте, что подарит душевный комфорт: урок танцев или любимая книга — не отказывайте себе в этом.

Если давно задумывались о ремонте, начните хотя бы с поиска дизайнера или присмотрите новый стол на кухню. Если кто-то попробует испортить настроение, пропустите это мимо ушей — так вы предотвратите лишнюю ссору.

Дева

Дев закружит поток информации, разъездов и событий — звезды готовят немало неожиданностей. Кто-то может позвать в поездку, и отказываться не стоит — впечатлений будет масса.

Присматривайте за деньгами, ключами и важными бумагами — не теряйте их из виду. Девам могут доверить тайну, которую они давно хотели узнать, но не проявляйте чрезмерного любопытства.

Весы

Весам пора побаловать себя желанным приобретением. Купите, например, ароматические свечи, новое одеяло или посуду — что-нибудь уютное для дома. Главное — не увлечься: расходы в какой-то момент могут выйти за все разумные рамки.

Выходные отлично подходят, чтобы уладить конфликт с близкими за вкусным обедом и разговором. Весов могут посетить интересные мысли об уюте в жилье — возьмите их на заметку.

Скорпион

Скорпионы затмят всех вокруг — отправляйтесь на самую шумную вечеринку, равных вам не будет. Настроение поднимут обновки: новое платье, белье или средства по уходу за собой.

Похвалите себя за достижения и позвольте себе желаемое — это лучшая перезагрузка. Но выбирайте окружение внимательно: кто-то способен испортить вечер своими разговорами и претензиями.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют провести эти дни в покое. Вернуть душевное равновесие помогут бассейн, йога, дыхательные практики и творчество. Поездки сейчас ни к чему — они принесут только лишние расходы.

Кто-то из прошлого может напомнить о себе и появиться в вашей жизни — звезды намекают на неожиданные встречи. Сокровенным делитесь только с самыми близкими, а споры из-за денег в семье решайте сообща.

Козерог

Козероги будут чувствовать себя уверенно среди друзей — все взгляды устремятся на вас. Посетите самые интересные события города: это подарит перспективные знакомства. Если планы внезапно сорвутся, не огорчайтесь — на смену придут новые, еще более захватывающие.

Если посетят идеи, запишите их — фантазия у вас сейчас на высоте. Козерогам важно не перегружать близких и друзей своими переживаниями.

Водолей

Водолеям стоит заняться полезным и совершить добрые поступки — сделайте то, что в ваших силах. Движение, события и приключения не дадут заскучать. С друзьями возможны разногласия — поговорите и поищите решение.

Тем, кто ищет любовь, не стоит спешить с выводами: очарование может быстро рассеяться. В некоторых ситуациях Водолеям понадобится поддержка друзей — не бойтесь ее попросить.

Рыбы

Рыбы смогут сблизиться с родней — навестите их и уделите внимание. Эти дни хороши и для поездок: они наполнят радостью и приятными эмоциями. Стоит найти время для саморазвития — это положит начало хорошим переменам.

К Рыбам могут приехать родственники или друзья — вместе вы отлично отдохнете. Если не хотите испортить отношения, не спорьте ни с кем — просто сделайте выводы и поступите по-своему.

По материалам 7дней.ru

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