Общество

На берегу Трубежа создадут спортивный кластер с падл-кортами и базой для гребцов

Анастасия Мериакри
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На берегу Трубежа прошла рабочая встреча, посвящённая благоустройству прибрежной территории и развитию водных видов спорта. В ней участвовали министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис, министр строительного комплекса Рязанской области Марат Султанов, тренер высшей категории по гребному слалому и мастер спорта по рафтингу Алексей Якунин и генеральный директор ООО «РП Строй 57» Борис Ефимов. Участники обсудили, как превратить этот участок берега в место для спорта, отдыха и прогулок.

Разговор начался с передовой школы для одарённых детей, которую строят в Мервино по поручению Президента. Жилищный комплекс расположен прямо напротив неё. Участники встречи сошлись во мнении, что территорию вокруг школы и комплекса стоит развивать как единое спортивное пространство — с благоустроенным берегом, прогулочными маршрутами и площадками для занятий спортом.

Отдельной темой стало взаимодействие с гребцами. Спортсмены, которые занимаются греблей на байдарках и каноэ, регулярно тренируются на этом участке реки. Застройщик планирует обустроить на берегу площадку для гребцов, а формат сотрудничества с министерством и спортивным сообществом стороны определят в ближайшее время.

Свою часть спортивной инфраструктуры застройщик уже закладывает: на территории комплекса появятся шесть падл-кортов. Вместе со школой и будущей набережной они могут превратить этот район в одну из главных точек притяжения для спорта и активного отдыха в Рязани, а сам комплекс — в важный центр развития района Михайловского шоссе.

«Река — одно из главных достоинств ЖК, и мы хотим, чтобы берег стал живым местом: для прогулок, отдыха и тренировок. Мы открыты к сотрудничеству с министерством и федерацией и готовы развивать территорию вокруг него комплекса на благо спортсменов и рязанцев», — комментирует застройщик.

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