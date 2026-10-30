На берегу Трубежа создадут спортивный кластер с падл-кортами и базой для гребцов

На берегу Трубежа прошла рабочая встреча, посвящённая благоустройству прибрежной территории и развитию водных видов спорта. В ней участвовали министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис, министр строительного комплекса Рязанской области Марат Султанов, тренер высшей категории по гребному слалому и мастер спорта по рафтингу Алексей Якунин и генеральный директор ООО «РП Строй 57» Борис Ефимов. Участники обсудили, как превратить этот участок берега в место для спорта, отдыха и прогулок.

Разговор начался с передовой школы для одарённых детей, которую строят в Мервино по поручению Президента. Жилищный комплекс расположен прямо напротив неё. Участники встречи сошлись во мнении, что территорию вокруг школы и комплекса стоит развивать как единое спортивное пространство — с благоустроенным берегом, прогулочными маршрутами и площадками для занятий спортом.

Отдельной темой стало взаимодействие с гребцами. Спортсмены, которые занимаются греблей на байдарках и каноэ, регулярно тренируются на этом участке реки. Застройщик планирует обустроить на берегу площадку для гребцов, а формат сотрудничества с министерством и спортивным сообществом стороны определят в ближайшее время.

Свою часть спортивной инфраструктуры застройщик уже закладывает: на территории комплекса появятся шесть падл-кортов. Вместе со школой и будущей набережной они могут превратить этот район в одну из главных точек притяжения для спорта и активного отдыха в Рязани, а сам комплекс — в важный центр развития района Михайловского шоссе.