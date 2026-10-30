Фото Рязанской областной Думы
Экономика и бизнес

Проект регионального бюджета на ближайшие три года внесен на рассмотрение в Рязанскую областную Думу

Олеся Чугунова
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В пятницу, 30 октября, в региональный парламент был внесен проект закона «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». Основные параметры главного финансового документа региона в ходе рабочей встречи обсудили спикер законодательного собрания Аркадий Фомин, вице-губернатор региона Артем Бранов, министр финансов области Марина Наумова, первый вице-спикер законодательного собрания Александр Шевырев и председатель комитета по бюджету и налогам регионального парламента Сергей Пупков.

Согласно представленному законопроекту, доходы на следующий год прогнозируются в размере 124,2 млрд рублей. Расходы в объеме 126,5 млрд рублей запланированы в соответствии с ключевыми приоритетами региональной бюджетной политики, среди которых безусловное выполнение соцобязательств перед жителями, поддержка участников СВО и членов их семей, а также достижение национальных целей, определенных Президентом России.

Вице-губернатор Артем Бранов отметил, что, несмотря на высокую социальную нагрузку, удалось сохранить все основные направления развития области:

«Это стало возможно прежде всего благодаря активному участию региона в национальных проектах, на реализацию которых предусмотрено 28,7 млрд рублей. В следующем году мы продолжим строительство важных, ожидаемых жителями региона объектов. Это детский сад в Ряжске, школа для одаренных детей, школа № 28 и школа в микрорайоне ДПР-7 в Рязани, пристройка к школе в с. Дядьково, ФОК в р.п. Сапожок, крытый каток в Скопинском округе, филиал поликлиники больницы № 11», – сообщил Артем Бранов.

Вице-губернатор добавил, что в бюджете предусмотрены средства на возведение нового моста через Оку, ремонт дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство дворовых и общественных территорий. Сохранится господдержка агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства и других значимых отраслей экономики.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил команду правительства Рязанской области за профессиональную работу, проделанную при подготовке проекта закона.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы региональный бюджет был устойчивым, сбалансированным и реалистичным. Совместно с профильными министерствами мы детально разберем каждый раздел, каждую госпрограмму. Важно не просто технически распределить средства, но и проконтролировать, насколько эффективны принимаемые нами решения. Параллельно мы должны вести поиск внутренних резервов для наращивания социально-экономического потенциала региона, – подчеркнул глава законодательного собрания. – Ко второму чтению федерального бюджета мы получим информацию о распределении межбюджетных трансфертов. Станет понятно, на какой объем федеральной помощи мы можем рассчитывать. Уже сейчас мы должны предельно точно расставить приоритеты и заложить ресурсы для софинансирования».

Аркадий Фомин рассказал, что 2 ноября к рассмотрению законопроекта приступят профильные комитеты Рязанской областной Думы. В преддверии первого чтения бюджета на площадке регионального парламента пройдут публичные слушания с участием представителей муниципалитетов, общественных организаций и объединений. Спикер регионального парламента уточнил, что такой формат обеспечивает прозрачность и открытость бюджетного процесса, все озвученные инициативы будут проанализированы и учтены в работе.

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