Рязанцев приглашают на последний общегородской субботник в этом году

31 октября в Рязани пройдёт общегородской субботник. Принять участие в нём смогут все желающие — горожан приглашают внести свой вклад в улучшение городской среды и вместе навести порядок на улицах и в парках. Об этом сообщает администрация города.

Уборка развернётся сразу на нескольких локациях. Активисты и неравнодушные жители встретятся в зелёной зоне по улице Советской Армии и Касимовскому шоссе, в сквере 50-летия Октября, в парке Ю. А. Гагарина и в Верхнем парке. Каждая из этих территорий нуждается во внимании, и общими усилиями их можно сделать чище и уютнее.

Организаторы приглашают присоединиться к субботнику.