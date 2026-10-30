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Общество

Рязанцев приглашают на последний общегородской субботник в этом году

Олеся Чугунова
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31 октября в Рязани пройдёт общегородской субботник. Принять участие в нём смогут все желающие — горожан приглашают внести свой вклад в улучшение городской среды и вместе навести порядок на улицах и в парках. Об этом сообщает администрация города.

Уборка развернётся сразу на нескольких локациях. Активисты и неравнодушные жители встретятся в зелёной зоне по улице Советской Армии и Касимовскому шоссе, в сквере 50-летия Октября, в парке Ю. А. Гагарина и в Верхнем парке. Каждая из этих территорий нуждается во внимании, и общими усилиями их можно сделать чище и уютнее.

Организаторы приглашают присоединиться к субботнику.

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