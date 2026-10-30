Жителей Рязани приглашают на фестиваль ГТО

В Рязани состоится фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Все желающие смогут проверить свою физическую подготовку и выполнить нормативы.

Мероприятия пройдут по следующему графику:

9 ноября — плавание (бассейн «Аквамед», начало регистрации в 12:00);

10 ноября — стрельба из пневматической винтовки (тир спортивной школы «Химик», начало регистрации в 12:00);

12 ноября — бег на 30, 60 и 100 метров, шестиминутный бег, смешанное передвижение, бег на 1, 2 и 3 километра, а также челночный бег (манеж «Юность», начало регистрации в 11:00);

16 ноября — силовая подготовка (спортивная школа «Химик», начало регистрации в 14:00).

Подробную информацию об условиях участия, датах и местах проведения соревнований можно узнать на сайте, по телефону +7 (4912) 24-32-10 или по электронной почте zayavka.gto@yandex.ru.