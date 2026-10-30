В последний день октября погоду будет лихорадить от заморозков до почти летнего тепла

Последняя суббота октября порадует жителей Рязанской области сухой и в целом комфортной погодой, однако перепады температур между днем и ночью потребуют внимательного выбора гардероба.

Согласно прогнозу синоптиков регионального ЦГМС, 31 октября в регионе ожидается небольшая облачность. Осадков не предвидится.

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до значений от -2 до +3°C, поэтому в некоторых районах возможны слабые заморозки. Однако уже днем воздух заметно прогреется: температура составит от +11 до +16°C по области.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 3–8 метров в секунду.