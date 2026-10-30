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Общество

Рязанке вернули 94 тысячи рублей после отказа в досрочной пенсии

Анастасия Мериакри
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Прокуратура Железнодорожного района города Рязани провела проверку по обращению местной жительницы, сообщившей о нарушении ее пенсионных прав. По итогам надзорных мероприятий женщине удалось не только добиться назначения положенной выплаты, но и получить перерасчет за прошлый период.

Заявительница обратилась в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о назначении досрочной пенсии по старости. Такое право предусмотрено законом Российской Федерации о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Однако женщине было отказано. Причиной стало отсутствие документов, которые подтверждали бы факт ее проживания на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

При этом специалисты фонда не приняли во внимание, что в малолетнем возрасте заявительница проживала вместе с родителями в Кораблинском районе Рязанской области. Эта территория также относится к числу подвергшихся радиационному воздействию после аварии на Чернобыльской АЭС, что дает право на соответствующие меры социальной поддержки.

Установив нарушение, прокурор обратился в суд с исковым заявлением в защиту пенсионных прав жительницы областного центра. После этого пенсионный фонд добровольно удовлетворил заявленные требования: женщине назначили положенную пенсию и произвели перерасчет за предшествующий период на сумму 94 тысячи рублей.

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