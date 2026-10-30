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Культура и события

Магическое шоу, «Мёртвые души» и концерт Алекса Лима. Куда сходить в Рязани 31 октября и 1 ноября

Дарья Петухова
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Октябрь заканчивается, а интересные выходные в Рязани – нет!  В этот раз можно увидеть магическое шоу, посмотреть гоголевские «Мёртвые души», сходить на концерт Алекса Лима или выбрать спектакль для всей семьи. В афише также симфоническая музыка, сказки про драконов и лисичек. Собрали события на 31 октября и 1 ноября.

31 октября, суббота

Рязанский дворец молодёжи

Шоу «Иллюзии XXI века» (6+) – 18:00. Московский театр магии покажет программу с левитацией, превращениями, исчезновениями и предсказаниями. Зрителей ждут интерактивные номера, в которых можно стать участником магического шоу.

Театр драмы

Спектакль «Волшебные сны Кузьмы» (6+) – 14:00. Кузьма начинает завидовать богатому соседу, а вскоре встречает волшебного старичка Оха, который меняет его жизнь. Сказочная история о чудесах, семье и том, к чему может привести зависть.

Спектакль «Мёртвые души» (12+) – 18:00. Новая постановка по поэме Николая Гоголя рассказывает об авантюре Чичикова, которая постепенно превращается в историю о человеческих характерах и русской душе.

Театр кукол

Спектакль «Как научить дракона летать» (0+) – 10:00 и 12:00. Дракон пережидает дождь прямо на главной улице маленького города и неожиданно становится его главным жителем. Пока взрослые пытаются решить проблему, дракон находит куда более интересное занятие – играть с детьми.

1 ноября, воскресенье

Студенческий дворец культуры РГАТУ

Большой сольный концерт Алекса Лима (6+) – 19:00. Победитель конкурса «Новая волна 2025» и финалист шоу «Ну-ка, все вместе!» выступит с сольной программой.

Рязанская филармония

Концерт «По страницам средневековых легенд» (6+) – 17:00. Рязанский губернаторский симфонический оркестр исполнит произведения Листа, Вольфа и Вагнера. Перед концертом музыковед Сергей Уваров расскажет о легендах и мифах, которые вдохновляли композиторов.

ДК «Приокский»

Спектакль «Жили-были две Лисички» (0+) – 15:00. Семейная сказка театральной студии «Нюансик» расскажет о двух Лисичках и их друзьях, которым предстоит вернуть волшебный сундучок и спасти лес. Вход свободный.

Театр кукол

Спектакль «Золочёные лбы» (16+) – 18:00. Ироничная комедия по мотивам поморских сказок Бориса Шергина о находчивом Капитоне, который решил золотить лбы и устроил настоящее веселье в царстве. Зрителей ждут юмор, любовь, танго и даже дирижабли

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