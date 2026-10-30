Директор компании пойдет под суд за загрязнение подземных вод на территории бывшего «Рязанского химволокна»

Прокуратура Рязанской области завершила надзорные мероприятия по резонансному уголовному делу об экологическом преступлении на территории промышленной площадки бывшего ОАО «Рязанское химволокно». Заместитель прокурора региона Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, занимавшего должность директора коммерческой организации.

По версии следствия, фигурант дела имел во фактическом владении и пользовании земельные участки на территории бывшей промплощадки рязанского предприятия. Действуя из корыстных побуждений, он организовал незаконное обращение с химическими веществами и отходами, нарушив установленные правила экологической безопасности.

В результате противоправной деятельности образовывались отходы 3 класса опасности (умеренно опасные вещества), которые сбрасывались в негерметичный колодец. Это привело к проникновению вредных веществ в почву и загрязнению подземных вод.

В рамках расследования на имущество, которое использовалось для совершения преступления, наложен арест. После вручения копии обвинительного заключения фигуранту уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд города Рязани для рассмотрения по существу.

Обвинение квалифицировано по части 2 статьи 247 УК РФ («Незаконное хранение, захоронение и иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.