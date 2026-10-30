Житель Рязани отсидел 10 лет за сбыт наркотиков и вновь попал под суд за закладки

Следователь ОМВД России по Московскому району города Рязани завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Как установило следствие, фигурант дела уже имеет судимость за незаконный сбыт и хранение наркотических средств. Около 10 лет он провел в местах лишения свободы и освободился лишь в 2025 году. Однако, оказавшись на свободе, мужчина вернулся к противоправной деятельности.

Летом 2026 года рязанец вышел на контакт с представителями интернет-магазина по сбыту наркотиков и согласился выполнять роль закладчика. В июле по указанию своего куратора он прибыл в город Рыбное, где через тайник получил партию синтетического наркотика. После этого мужчина вернулся в Рязань и начал осуществлять закладки на улицах областного центра.

Преступная деятельность закладчика была пресечена сотрудниками полиции. Во время очередной «закладки» на улице Бирюзова злоумышленник был задержан. В ходе личного досмотра и последующих оперативно-розыскных мероприятий на трех улицах Рязани оперативники изъяли 11 свертков с производным N-метилэфедрона общей массой 11 граммов.

На время предварительного следствия рязанцу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме.

В настоящее время расследование окончено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.