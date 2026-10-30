Изображение сгенерировано 7инфо с помощью нейросети
Происшествия

Житель Рязани отсидел 10 лет за сбыт наркотиков и вновь попал под суд за закладки

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Следователь ОМВД России по Московскому району города Рязани завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Как установило следствие, фигурант дела уже имеет судимость за незаконный сбыт и хранение наркотических средств. Около 10 лет он провел в местах лишения свободы и освободился лишь в 2025 году. Однако, оказавшись на свободе, мужчина вернулся к противоправной деятельности.

Летом 2026 года рязанец вышел на контакт с представителями интернет-магазина по сбыту наркотиков и согласился выполнять роль закладчика. В июле по указанию своего куратора он прибыл в город Рыбное, где через тайник получил партию синтетического наркотика. После этого мужчина вернулся в Рязань и начал осуществлять закладки на улицах областного центра.

Преступная деятельность закладчика была пресечена сотрудниками полиции. Во время очередной «закладки» на улице Бирюзова злоумышленник был задержан. В ходе личного досмотра и последующих оперативно-розыскных мероприятий на трех улицах Рязани оперативники изъяли 11 свертков с производным N-метилэфедрона общей массой 11 граммов.

На время предварительного следствия рязанцу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме.

В настоящее время расследование окончено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Семейный «Праздник тыкв» в «Марко Молл»: картонный тимбилдинг, мыльное шоу и осеннее волшебство
Следующая статья
Борис Ясинский поручил разобраться с проблемами жителей Дягилево
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Все события Рязани и области

Уходит эпоха! В Рязани сносят павильоны Центрального рынка

Еще недавно здесь кипела жизнь: продавцы зазывали покупателей, люди ходили между рядами в поисках недорогой одежды, обуви и товаров для дома. Теперь привычный облик рынка постепенно исчезает.
Новости России

Сын Кашпировского после смерти отца рассказал страшную правду о его третьей жене

Сергио Монтана поделился деталями личных отношений в семье в последние годы жизни отца.
Новости кино и ТВ

Родственник участника группы Дятлова раскрыл настоящую причину гибели туристов

Владимир Ермолаев предположил, что туристы из группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за конфликта с местными жителями. Другой собеседник Андрея Малахова рассказал о версии с прослушкой.
Политика

Политолог предупредил о панике на Украине из-за указа Зеленского

Политолог Руслан Бортник считает, что строительство инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов может усилить тревогу населения и потребовать значительных ресурсов.
Спорт

Александра Трусова рассказала, почему два года не общается с отцом

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) призналась, что два года не общается с отцом. Спортсменка рассказала о причинах конфликта.
Темы
Происшествия

Студент пытался поджечь подстанции под Рязанью

Молодой человек, обучающийся в одном из областных колледжей, попытался поджечь комплектную трансформаторную подстанцию вблизи станции Истодники на перегоне Рыбное – Дивово Московской железной дороги.
Погода

В последний день октября погоду будет лихорадить от заморозков до почти летнего тепла

Последняя суббота октября порадует жителей Рязанской области сухой и в целом комфортной погодой, однако перепады температур между днем и ночью потребуют внимательного выбора гардероба.
Происшествия

Бастрыкин потребовал доложить о нападении собак на ребёнка в Рязани

Животные искусали ребенка, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь. Местные жители выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией.
Новости кино и ТВ

От исторических расследований до звездных концертов: НТВ представил программу ко Дню народного единства

В эфир выйдут новые сезоны популярных детективов, документальные фильмы о малоизвестных страницах истории, а также яркие развлекательные шоу.
Общество

Рязанцы назвали факторы выбора вторичного жилья и идеальные годы постройки домов

Почти треть жителей Рязанской области (29%) либо приобрели квартиру на вторичном рынке за последние три года, либо планируют совершить такую сделку в ближайшие полгода. Возраст здания остается одним из ключевых факторов при принятии решения.
Экология, природа, животные

Сотрудница Окского заповедника рассказала о «мистике», творящейся в лесу под Рязанью

Случившееся поставило в тупик даже опытных работников заповедника. Кто-то или что-то повредило оборудование на высоте трёх метров.
Общество

Рязанке вернули 94 тысячи рублей после отказа в досрочной пенсии

Специалисты фонда не приняли во внимание, что в малолетнем возрасте заявительница проживала вместе с родителями в Кораблинском районе Рязанской области.
Общество

Подрядчик оштрафован за срыв сроков капремонта теплоснабжения в Александро-Невском районе

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области заключил договор на выполнение работ по ремонту теплоснабжения в многоквартирном доме, расположенном на территории муниципального округа.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье