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Новости кино и ТВ

От исторических расследований до звездных концертов: НТВ представил программу ко Дню народного единства

Анастасия Мериакри
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В преддверии праздничных выходных, приуроченных ко Дню народного единства, телеканал НТВ подготовил для зрителей насыщенную и разнообразную программу. В эфир выйдут новые сезоны популярных детективов, документальные фильмы о малоизвестных страницах истории, а также яркие развлекательные шоу.

Поклонников острых ощущений порадуют сразу несколько премьер. Уже 2 ноября в 20:00 начнется исторический детектив «Околоточный» (16+) с Александром Устюговым. В центре сюжета – расследование жестокого убийства в уездном городке, где опытному сыщику помогает вести собственный сыск столичная графиня.

Главным сериальным событием недели станут новые серии «Чёрного пса» (18+). 4 ноября в 19:40 стартует 7-й сезон, в котором Андрей Рубцов вступит в опасную игру с киберпреступником по прозвищу Пересмешник, пытаясь спасти бывшую жену. А уже 5 ноября в 20:00 на экраны выйдет 8-й сезон, где герой устроит для мошенника хитроумную ловушку, используя в качестве приманки секретные данные.

Любителей документалистики ждет погружение в героическое прошлое страны. 4 ноября в 08:45 состоится показ фильма «Резидент» (16+), посвященного генерал-майору Ивану Агаянцу. Именно под его руководством советская разведка сорвала операцию «Длинный прыжок», целью которой была ликвидация Сталина, Черчилля и Рузвельта на Тегеранской конференции 1943 года.

А 4 ноября в 23:50 в эфир выйдет фильм «Под двуглавым орлом» (12+), рассказывающий о сербских генералах, верой и правдой служивших Российской империи при Петре I и в войнах с Наполеоном.

Разбавить драматизм детективов помогут яркие развлекательные проекты. 5 ноября в 00:45 НТВ покажет телевизионную версию премии «ТЭФИ-КИДС» (0+) 2026. В жюри в этом году вошли такие известные личности, как Оксана Федорова, Валерий Сюткин, Юлианна Караулова и Татьяна Киселёва.

Позже, в ночь на 5 ноября (в 00:55), зрители увидят картину «И вечно музыка звучит» (0+) о триумфе фигуристов Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, которые под руководством Елены Чайковской создали легендарную «Кумпарситу» и завоевали первое в истории олимпийское золото в танцах на льду в 1976 году.

6 ноября в 20:00 состоится премьера художественного фильма «Коммерсант» (16+) – драмы о начинающем предпринимателе, который из-за погони за легкими деньгами попадает в мошенническую схему и вынужден переосмыслить свою жизнь за тюремной решеткой.

Кульминацией праздничной недели станет прямой эфир концерта «Большой фестиваль «Удачные песни»» (12+), который стартует 6 ноября в 22:00. На сцене Live Арены выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Ольга Бузова и другие звезды эстрады, исполнив свои главные хиты.

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