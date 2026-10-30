Фото: t.me/prokrzn
Происшествия

В Скопине выявили нарушения доступности среды на стадионах «Машиностроитель» и «Торпедо»

Анастасия Мериакри
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Скопинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также норм о социальной защите инвалидов на местных спортивных объектах. В результате надзорных мероприятий на стадионах, оборудованных для занятий адаптивным спортом, были выявлены и оперативно устранены недостатки.

В ходе инспекции стадионов «Машиностроитель» и «Торпедо» надзорное ведомство обратило внимание на отсутствие необходимой навигации. На футбольных воротах не было информационных табличек, которые критически важны для обеспечения реальной доступности спортивной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Кроме того, на площадках отсутствовала базовая информация для посетителей: не было указано время, в течение которого спортивная площадка доступна для использования, а также перечень видов спорта, которыми на ней можно заниматься.

По факту выявленных недостатков прокуратура приняла меры прокурорского реагирования. Ответственным лицам было предписано привести объекты в полное соответствие с требованиями законодательства о доступной среде.

По результатам рассмотрения представлений нарушения были полностью устранены.

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