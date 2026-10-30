Изображение от Freepik
Новости России

Несколько пострадавших от банды из Шереметьево участников СВО уже погибли

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Часть военных, которые стали жертвами Лобненского преступного сообщества, годами орудавшего в Шереметьево, не дожили суда, пишет «КП».

«Несколько человек из пострадавших от мошенников участников СВО на данный момент уже погибли», — говорится в материале.

Теперь компенсации по делу будут получать родственники погибших. Всего по делу проходят 38 фигурантов, еще двое в розыске.

Пока Химкинский городской суд вынес приговор семерым участникам ОПГ. Двое мужчин получили 17 и 18 лет строгого режима, а пять женщин отделались сроками от 8 до 12 лет колонии общего режима.

По версии следствия, банда орудовала с 2018 года. После февраля 2022-го, когда туристов стало меньше, аферисты переключились на военных — их вычисляли по камуфляжу. Как заявила прокуратура, их жертвами стали 17 человек, восемь из них — участники СВО. Суммарно у них похитили около 800 тысяч рублей.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Экстрим-парк «Здесь квадрики» сгорел под Рязанью
Следующая статья
Знакомый раскрыл детали смерти туриста, спасшего тонувшего ребенка в Таиланде
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Все события Рязани и области

Уходит эпоха! В Рязани сносят павильоны Центрального рынка

Еще недавно здесь кипела жизнь: продавцы зазывали покупателей, люди ходили между рядами в поисках недорогой одежды, обуви и товаров для дома. Теперь привычный облик рынка постепенно исчезает.
Спорт

Александра Трусова рассказала, почему два года не общается с отцом

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) призналась, что два года не общается с отцом. Спортсменка рассказала о причинах конфликта.
Новости кино и ТВ

Родственник участника группы Дятлова раскрыл настоящую причину гибели туристов

Владимир Ермолаев предположил, что туристы из группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за конфликта с местными жителями. Другой собеседник Андрея Малахова рассказал о версии с прослушкой.
Новости России

Сын Кашпировского после смерти отца рассказал страшную правду о его третьей жене

Сергио Монтана поделился деталями личных отношений в семье в последние годы жизни отца.
Политика

Политолог предупредил о панике на Украине из-за указа Зеленского

Политолог Руслан Бортник считает, что строительство инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов может усилить тревогу населения и потребовать значительных ресурсов.
Темы
Новости России

Эксперт назвал места запуска дронов для рекордной атаки на Самару

ВСУ запустили беспилотники, пытавшиеся атаковать Самару, в приграничных с...
Новости России

Знакомый раскрыл детали смерти туриста, спасшего тонувшего ребенка в Таиланде

Владелец московского риэлторского агентства 42-летний Андрей Соболев сделал все...
Новости России

Водитель из Воронежа стал миллионером, не угадав ни одного числа в лотерее

Жителю Воронежа удалось выиграть почти 58 миллионов рублей, при...
Новости России

Сладков назвал скрытые мотивы визита западных журналистов в Алешки

Стремление иностранных журналистов посетить Алешки, вероятно, не ограничивается желанием...
Новости России

Украинские чиновники выпили кофе на российской АЗС и оплатили его картой

Делегация во главе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом оплатила...
Новости России

Эксперт объяснил, как ВСУ удаются рекордные налеты на Москву

Украинским военным удается устраивать рекордные налеты беспилотников на Москву...
Новости России

«Русские витязи» в последний миг увели падающий самолет от людей

Летчики пилотажной группы «Русские витязи» Олег Ерофеев и Владимир Кочетов...
Новости кино и ТВ

Названа причина смерти звезды «Людей Икс» Патрика Стюарта

Британский актер Патрик Стюарт ушел из жизни после длительной...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье