Несколько пострадавших от банды из Шереметьево участников СВО уже погибли

Часть военных, которые стали жертвами Лобненского преступного сообщества, годами орудавшего в Шереметьево, не дожили суда, пишет «КП».

«Несколько человек из пострадавших от мошенников участников СВО на данный момент уже погибли», — говорится в материале.

Теперь компенсации по делу будут получать родственники погибших. Всего по делу проходят 38 фигурантов, еще двое в розыске.

Пока Химкинский городской суд вынес приговор семерым участникам ОПГ. Двое мужчин получили 17 и 18 лет строгого режима, а пять женщин отделались сроками от 8 до 12 лет колонии общего режима.

По версии следствия, банда орудовала с 2018 года. После февраля 2022-го, когда туристов стало меньше, аферисты переключились на военных — их вычисляли по камуфляжу. Как заявила прокуратура, их жертвами стали 17 человек, восемь из них — участники СВО. Суммарно у них похитили около 800 тысяч рублей.