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Происшествия

Экстрим-парк «Здесь квадрики» сгорел под Рязанью

Анастасия Мериакри
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Под Рязанью в ночь на 30 октября произошёл пожар в экстрим-парке «Здесь квадрики». Об этом сообщили сотрудники парка в социальных сетях.

По словам одного из сотрудников, который снял видео с места происшествия, пожар начался около трёх часов ночи.

«Господа, время три часа ночи, и нас подожгли. Нашу базу спалили дотла», — заявил он.

На текущий момент нет официальной информации о площади пожара и точном размере ущерба от МЧС или правоохранительных органов.

В социальных сетях активно обсуждаются возможные причины случившегося.

«А может местным не нравится, что они все лесные тропинки в округе перепахали своими квадриками?», — предположил один из пользователей.

Владельцы заверили, что, несмотря на происшествие, парк продолжает работать в обычном режиме, принимая заявки и обслуживая клиентов.

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