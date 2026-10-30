Фото с сайта Правительства Рязанской области
Общество

В Скопине открыли стелу в честь автора «Смуглянки» Анатолия Новикова

Анастасия Мериакри
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30 октября, в день 130-летия со дня рождения Народного артиста СССР Анатолия Григорьевича Новикова, его малая родина — город Скопин Рязанской области — стала центром масштабных торжеств. Праздничные мероприятия, посвященные жизни и творчеству великого маэстро, объединили представителей региональной власти, артистов федерального уровня и жителей округа.

Торжественная программа началась с церемонии открытия мемориальной стелы в честь композитора, установленной возле дома, где он родился и рос. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Наталья Суворова, министр культуры региона Екатерина Шуранова, глава Скопинского муниципального округа Михаил Ромодин, а также правнук композитора Григорий Петушков.

Выступая от имени губернатора Павла Малкова, Наталья Суворова подчеркнула непреходящую ценность наследия Анатолия Новикова. Она отметила, что его творчество стало неотъемлемой частью музыкальной культуры XX века, а такие шедевры, как легендарная «Смуглянка», остаются символом веры, надежды и любви.

«Сейчас особенно актуально сохранение исторической памяти. Пример жизненного пути Анатолия Григорьевича доказывает, что вера в себя, талант и непрерывное самосовершенствование ведут к мировому признанию», — заявила зампред регионального правительства.

С трогательными словами к собравшимся обратился правнук композитора, председатель Национального совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков. Он поблагодарил руководство области и скопинцев за бережное отношение к памяти предка.

«130 лет назад родился великий человек, ставший основателем большого феномена советской песни. С его песнями, наряду с песнями других советских композиторов, страна строила, влюблялась, воевала и побеждала. И сейчас „Гимн демократической молодежи мира“ как никогда актуален. Большое спасибо руководству Рязанской области и Скопинского округа, всем скопинцам за эти торжества! Очень важно, чтобы песни Анатолия Новикова знали, любили и передавали следующим поколениям. И сегодня чествуем не только его имя, но и в целом хорошую русскую песню, которая не оставляет возможности быть безразличным», — отметил он.

Кульминацией дня стал праздничный Гала-концерт на сцене Дворца культуры им. Ленина. Зрители смогли насладиться выступлениями Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, сводного духового оркестра Рязанской области и образцового ансамбля «Знаменские барабанщики» из Московской области.

В концертной программе прозвучали бессмертные хиты А.Г. Новикова, знакомые каждому с детства: «Гимн демократической молодежи мира», «Эх, дороги», «Смуглянка» и «Вася-Василек».

Стоит отметить, что празднование 130-летия хорового дирижера и композитора проходит в Рязанской области на протяжении всего года. В соответствии с распоряжением регионального правительства, на площадках муниципальных округов уже состоялись десятки мероприятий: от просветительских лекций и творческих фестивалей до выставок и кинопоказов, знакомящих новые поколения с богатым культурным наследием маэстро.

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