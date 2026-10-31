Фото: max.ru/mvd62
Происшествия

Рецидивиста из Подмосковья проверяют на причастность к кражам в трех регионах

Алексей Самохин
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Полицейские задержали 50-летнего жителя Подмосковья, которого подозревают в серии краж из автомобилей и гаражей. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и провел в местах лишения свободы более семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Поводом для расследования стали два заявления жителей села Чурилково Рыбновского округа. В первом случае 50-летний мужчина сообщил, что из его автомобиля, оставленного во дворе незапертым, пропали 3 тысячи рублей и канистра с 40 литрами бензина.

В тот же день в полицию обратилась 56-летняя местная жительница. Из ее гаража, который хозяйка не заперла на ночь, исчезли четыре автомобильных колеса с дисками, набор инструментов и катушка электропровода. Ущерб оценили примерно в 100 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли в Калужской области

Оперативники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области вместе с сотрудниками отдела МВД «Рыбновский» опросили местных жителей. Выяснилось, что незадолго до краж на одной из улиц села заметили незнакомый автомобиль.

Информация от очевидцев помогла установить предполагаемого преступника. Им оказался 50-летний житель Московской области, ранее неоднократно судимый за кражи из гаражей и автомобилей, оставленных во дворах. В общей сложности он провел в колониях более семи лет.

Полицейские разыскали подозреваемого и задержали его в Калужской области. Часть похищенного имущества удалось изъять.

Кражи совершал во время поездок по регионам

По предварительной версии полиции, мужчина ездил на личном автомобиле по населенным пунктам регионов, соседних с Московской областью. Он присматривал незапертые машины и гаражи, после чего забирал оставленные без присмотра вещи.

В Чурилково подозреваемый сначала проник в автомобиль, припаркованный во дворе, и забрал деньги из кошелька и канистру с бензином. Затем он обнаружил открытый гараж в другом дворе и вынес оттуда ценные вещи.

Похищенное мужчина хранил в гараже в Московской области, рассчитывая впоследствии продать.

Оперативники проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям в Калужской и Тверской областях.

Следователь полиции возбудил уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.

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