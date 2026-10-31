Рязанец Лев Захаров покорил жюри шоу «Голос. Дети»

10-летний рязанец Лев Захаров покорил жюри в новом выпуске шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Во время слепого прослушивания вся четвёрка повернулась к нему.
Программа вышла в эфир в пятницу, 30 октября. Лев исполнил песню Сергея Лазарева «В самое сердце». Песня вышла синглом в 2013 году, а в 2015 вошла в альбом The Best (Russian Edition), выпущенный к десятилетию сольной карьеры Лазарева. Композиция — лауреат премии «Золотой граммофон».
Посмотреть выступление Льва Захарова.
Первой к рязанцу повернулась Полина Гагарина, затем вместе Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина, последним — Ваня Дмитриенко.
Выяснилось,что в прошлом году в команде Аиды была сестра Льва Виктория Захарова. Он также решил продолжить участие в шоу в команде Гарифуллиной.
Выступление Льва прокомментировали пользователи ВК:
Вот это уже ништяк, Лев как и его сестра Вика очень голосистые оба просто огонь суперский парнишка
Классный мальчишка!
Лёва, браво!
Удачи тебе на проекте!
Этот парень меня сегодня сразил больше всех остальных участников — просто наповал!! Не только силой голоса, но и тем, как лихо он им манипулирует, свободно «гуляя» с низов на верхи и при этом нигде не сфальшивив.
Лазареву скоро придётся потесниться на сцене — талантливая молодёжь наступает на пятки!