Рязанец Лев Захаров покорил жюри шоу «Голос. Дети»

10-летний рязанец Лев Захаров покорил жюри в новом выпуске шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Во время слепого прослушивания вся четвёрка повернулась к нему.

Программа вышла в эфир в пятницу, 30 октября. Лев исполнил песню Сергея Лазарева «В самое сердце». Песня вышла синглом в 2013 году, а в 2015 вошла в альбом The Best (Russian Edition), выпущенный к десятилетию сольной карьеры Лазарева. Композиция — лауреат премии «Золотой граммофон».

Посмотреть выступление Льва Захарова.

Первой к рязанцу повернулась Полина Гагарина, затем вместе Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина, последним — Ваня Дмитриенко.

Выяснилось,что в прошлом году в команде Аиды была сестра Льва Виктория Захарова. Он также решил продолжить участие в шоу в команде Гарифуллиной.

Выступление Льва прокомментировали пользователи ВК:

Egor Creed

Вот это уже ништяк, Лев как и его сестра Вика очень голосистые оба просто огонь суперский парнишка

Виолетта Ветрова

Классный мальчишка!

Лёва, браво!

Удачи тебе на проекте!

Анна Сибирская

Этот парень меня сегодня сразил больше всех остальных участников — просто наповал!! Не только силой голоса, но и тем, как лихо он им манипулирует, свободно «гуляя» с низов на верхи и при этом нигде не сфальшивив.

Лазареву скоро придётся потесниться на сцене — талантливая молодёжь наступает на пятки!