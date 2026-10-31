Лев Захаров, кадр из видео Первого канала
Новости кино и ТВ

Рязанец Лев Захаров покорил жюри шоу «Голос. Дети»

Алексей Самохин
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10-летний рязанец Лев Захаров покорил жюри в новом выпуске шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Во время слепого прослушивания вся четвёрка повернулась к нему.

Программа вышла в эфир в пятницу, 30 октября. Лев исполнил песню Сергея Лазарева «В самое сердце». Песня вышла синглом в 2013 году, а в 2015 вошла в альбом The Best (Russian Edition), выпущенный к десятилетию сольной карьеры Лазарева. Композиция — лауреат премии «Золотой граммофон».

Посмотреть выступление Льва Захарова.

Первой к рязанцу повернулась Полина Гагарина, затем вместе Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина, последним — Ваня Дмитриенко. 

Выяснилось,что в прошлом году в команде Аиды была сестра Льва Виктория Захарова. Он также решил продолжить участие в шоу в команде Гарифуллиной. 

Выступление Льва прокомментировали пользователи ВК: 

Egor Creed

Вот это уже ништяк, Лев как и его сестра Вика очень голосистые оба 🖤😎🤘 просто огонь 🔥🔥🔥 суперский парнишка

Виолетта Ветрова

Классный мальчишка!

Лёва, браво!👏👏👏

Удачи тебе на проекте!

Анна Сибирская

Этот парень меня сегодня сразил больше всех остальных участников — просто наповал!! 😍 Не только силой голоса, но и тем, как лихо он им манипулирует, свободно «гуляя» с низов на верхи и при этом нигде не сфальшивив.👍 👏

Лазареву скоро придётся потесниться на сцене — талантливая молодёжь наступает на пятки! 😉🔥

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