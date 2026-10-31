Актер Ефим Старцев погиб на СВО: коллеги рассказали о его мужестве и несбывшихся планах

Российский актер Ефим Старцев, сыгравший охранника Панайотова в сериале «Ментовские войны 9», погиб в зоне специальной военной операции 30 сентября. Артисту было знакомо не только актерское ремесло: он перенес несколько тяжелых ранений, после которых каждый раз возвращался на фронт.

О жизни Старцева, его стойкости и несбывшейся мечте стать режиссером изданию aif.ru рассказали коллеги артиста — актриса Екатерина Фарбер и актер Дмитрий Аршанский.

После тяжелых ранений возвращался на фронт

Старцев несколько раз получал серьезные ранения. По словам коллег, после каждого из них врачи сомневались, что актер сможет полностью восстановиться. Однако он возвращался к службе.

Екатерина Фарбер рассказала, что последнее ранение оказалось особенно тяжелым. Восстановление затянулось, и казалось, что артист уже не сможет вернуться в зону боевых действий.

Тем не менее Старцев вновь отправился на фронт. По словам актрисы, он чувствовал себя нужным там и не представлял для себя другой жизни.

Дмитрий Аршанский подтвердил, что восстановление актера не раз удивляло медиков. После двух ранений врачи даже не были уверены, что он сможет самостоятельно ходить. Но Старцев каждый раз возвращался к полноценной жизни вопреки прогнозам.

Поддерживал боевых товарищей

Сослуживцы запомнили Старцева как храброго человека, который умел поддержать товарищей в сложной ситуации. Он не скрывал, что испытывает страх, но убеждал бойцов выполнять свою работу, несмотря на опасность.

Аршанский привел слова, которыми актер поднимал боевой дух подразделения:

«Мне тоже очень страшно, как и всем вам, но это наша работа, и мы должны сделать её хорошо, независимо от того, что будет потом!»

Мечтал стать режиссером и любил дочь

Ефим Старцев родился в Ленинграде. Актерскому мастерству он учился в мастерской Григория Крука. На сцене исполнял, в частности, роль Волшебника в спектакле «Обыкновенное чудо». Кроме того, артист хорошо владел приемами рукопашного боя, поэтому в кино ему часто доставались роли охранников, оперативников и других представителей силовых структур.

В фильмографии Старцева насчитывается 19 проектов. Среди них — «Ментовские войны 9», «Наш спецназ 3» и «Морские дьяволы».

По словам Аршанского, актер рассчитывал после возвращения к мирной жизни заняться режиссурой. У него были серьезные планы на будущее, но осуществить их не удалось.

Фарбер вспоминает Старцева не только как мужественного человека, но и как заботливого отца. За внешней суровостью, по ее словам, скрывался добрый и отзывчивый человек, который очень любил свою дочь.

Прощание с актером состоялось 19 октября. Его похоронили на семейном участке Городского Петергофского кладбища в Санкт-Петербурге.