ТЭЦ в Киеве и сухогруз у Одессы атакованы ВС РФ

Российские военные нанесли удары по объектам энергетической и логистической инфраструктуры Украины, которые, по данным Минобороны РФ, используются в интересах военно-промышленного комплекса. Атаки произошли минувшей ночью. В числе поражённых целей ведомство назвало ТЭЦ-6 в Киеве, промышленные объекты в Харькове и сухогруз у побережья Одессы.

По информации российского военного ведомства, в Киеве удар пришёлся по теплоэлектроцентрали № 6. Станция обеспечивает электроэнергией объекты военной логистики, а также места хранения вооружения и военной техники.

В Харькове поражены цеха на территории промышленной зоны «Протон». Там производили комплектующие для вооружения и военной техники ВСУ.

Кроме того, российские военные нанесли удар по складским помещениям, которые использовались для сборки и хранения беспилотников.

Отдельной целью стало морское судно типа «сухогруз». По данным Минобороны РФ, оно перевозило грузы для украинских вооружённых сил. Судно поразили на морском переходе в 18 километрах южнее Одессы.