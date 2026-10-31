Около половины личного состава украинского женского подразделения операторов беспилотников «Гарпии» ликвидировали на Запорожском направлении. Об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников в комментарии Aif.ru.

По словам военного эксперта, российская разведка следит за расположением подразделения с момента его создания в 2025 году. Обнаруженные места дислокации расчетов беспилотников становятся целями для ударов российской армии.

Чем занимается батальон «Гарпии»

Олег Иванников отмечает, что операторы украинских беспилотников причастны к атакам на российские регионы и военным преступлениям. Поэтому принадлежность военнослужащих к женскому подразделению не влияет на определение военных целей.

Эксперт пояснил, что современные средства разведки позволяют устанавливать места расположения расчетов БПЛА с высокой точностью. После получения соответствующей информации по выявленным позициям наносят ракетные и авиационные удары.

Иванников назвал уничтожение батальона системной задачей российских военных. По его оценке, в ближайшее время подразделение может быть ликвидировано полностью.

Женщин все чаще отправляют на передовую

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук заявил, что женщины составляют около 10% от общей численности личного состава ВСУ.

По его словам, украинское командование все чаще задействует женщин на наиболее напряженных участках фронта. Их привлекают к управлению беспилотниками, снайперской работе и штурмовым действиям.