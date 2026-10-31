Западные санкции, введённые против России, в ряде отраслей дали эффект, противоположный ожиданиям их инициаторов. Российские предприятия получили стимул развивать собственное производство и самостоятельно обеспечивать внутренний рынок. Об этом заявил шведский аналитик Ларс Берн в эфире интернет-телеканала SwebbTV, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, статистика российской экономики показывает, что ограничения во многих случаях не ослабили отечественный бизнес, а, напротив, помогли ему укрепить позиции.

Берн считает, что необходимость самостоятельно удовлетворять спрос внутри страны стала дополнительным стимулом для развития российских компаний.

Европа сталкивается с последствиями санкций

Аналитик обратил внимание и на экономические трудности европейских государств. По его оценке, чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем сильнее могут обостряться проблемы европейской экономики.

В качестве примера Берн привёл Финляндию. По его словам, страна серьёзно пострадала из-за невозможности экспортировать товары на российский рынок.

Западные государства усилили экономическое давление на Москву после начала специальной военной операции. Санкционные ограничения сопровождались ростом цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

Евросоюз с начала конфликта ввёл 21 пакет санкций. При этом согласовывать новые ограничения Брюсселю становится всё сложнее.

В Москве неоднократно заявляли, что западные санкции не достигли своих целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления страны долгосрочной стратегией западных государств. По его словам, ограничительные меры нанесли серьёзный ущерб мировой экономике.