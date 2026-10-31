Сотрудники «Р-Энергии» высадили липы в парке Гагарина в Рязани

Сотрудники ООО «Р-Энергия» приняли участие в завершающей акции по благоустройству городских территорий «Октябрь — месяц озеленения». В этот раз они высадили молодые липы в парке Гагарина.

Об участии в экологической акции рассказал директор компании Илья Шишкин в публикации во «ВКонтакте».

Ранее сотрудники предприятия посадили липы на улице Есенина. В пятницу, продолжая озеленение города, они высадили новые деревья в парке Гагарина.

Илья Шишкин подчеркнул, что подобные инициативы помогают сделать Рязань более зелёной и уютной. Коллектив «Р-Энергии» намерен вносить свой вклад в благоустройство городских пространств.