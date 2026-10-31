Жителей трех регионов России предупредили о ракетной угрозе

В Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях утром 31 октября объявляли ракетную опасность. Во всех трех регионах спустя некоторое время сообщили об отмене режима угрозы. Об этом пишет «Газета.Ru».

В Волгоградской области предупреждение о ракетной опасности поступило в 05:00 по московскому времени. Через 50 минут региональные власти объявили отбой.

МЧС напомнило жителям о правилах безопасности при ракетной угрозе. Ведомство рекомендовало отключить газ, воду и электричество, после чего укрыться в ближайшем безопасном месте. В качестве укрытий подойдут паркинги, подвалы, погреба и станции метро.

Жителям советовали не выходить на открытые участки, держаться подальше от окон и не пользоваться лифтами.

При этом беспилотная опасность в Волгоградской области сохранялась с вечера 30 октября.

Ракетную опасность утром 31 октября объявляли и в Ростовской и Саратовской областях. Примерно через час в этих регионах также сообщили об отмене угрозы.