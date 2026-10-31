Ночные клубы, наркотики и боевой карабин: чем закончилась неделя для рязанской полиции

Рязанская полиция подвела итоги оперативной работы за неделю. Сотрудники УМВД провели проверки развлекательных заведений, задержали подозреваемых в распространении синтетических наркотиков и изъяли у жителя Рязанского округа переделанный карабин Симонова с боеприпасами.

В Рязани проверили девять ночных заведений и улицу Почтовую

Сотрудники полиции, Росгвардии и народной дружины провели ночной рейд в Рязани. Проверки затронули девять досуговых заведений в Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах, а также улицу Почтовую.

Как сообщили в региональном УМВД, правоохранители следили за соблюдением общественного порядка, миграционного законодательства и ограничений на пребывание несовершеннолетних на улице в ночное время.

Во время рейда полицейские выявили два случая хранения веществ, запрещенных к обороту. В клубе на улице Вокзальной задержали 35-летнего рязанца, у которого обнаружили пакет с порошкообразным веществом. В заведении на улице Введенской правоохранители обнаружили 17-летнего жителя Рязанского округа со свертком, предположительно содержащим амфетамин.

Изъятые вещества направили на экспертизу.

Для проверки на причастность к правонарушениям в отделы полиции доставили 25 человек. В результате правоохранители составили 14 административных протоколов. Нарушения касались миграционного законодательства, ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, хулиганства и правил дорожного движения.

В Рязани задержали сожителей с 80 граммами синтетики

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали 37-летнего рязанца и его 35-летнюю сожительницу. По версии полиции, пара распространяла синтетические наркотики в Рязани и муниципальных округах области.

Как сообщили в полиции, подозреваемые жили в съемной квартире на улице Циолковского. Во время обследования жилья оперативники обнаружили 80 граммов запрещенных веществ трех видов: производное N-метилэфедрона, мефедрон и МДМА (экстази).

По предварительной информации, мужчина и женщина сами употребляли наркотики. Чтобы оплачивать запрещенные вещества, они устроились закладчиками в интернет-магазин. Получая оптовые партии из тайников, сожители фасовали их и размещали наркотики в новых тайниках для покупателей.

Полицейские обнаружили закладку с двумя граммами наркотика на Куйбышевском шоссе. В Ряжске у 49-летнего мужчины изъяли еще 1,5 грамма синтетического вещества, которое он получил через тайник от задержанной пары.

Следователь возбудил уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере и покушении на такое преступление. Сожителей заключили под стражу.

Правоохранители устанавливают другие обстоятельства дела и возможных участников цепочки распространения запрещенных веществ.

У рязанца нашли переделанный карабин Симонова

В Рязанском муниципальном округе сотрудники правоохранительных органов изъяли у 33-летнего мужчины самозарядный карабин Симонова и 99 патронов калибра 7,62х39 мм.

Как сообщили в региональном УМВД, операцию провели сотрудники управления ФСБ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. Оружие и боеприпасы обнаружили во время обследования личного автомобиля подозреваемого.

Экспертиза показала, что карабин кустарным способом переделали из охолощенного в боевое огнестрельное оружие. Все изъятые патроны оказались пригодны для стрельбы.

Дознаватель ОМВД России «Рязанский» возбудил уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ о незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов.

Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. Следователи устанавливают обстоятельства приобретения и хранения оружия.