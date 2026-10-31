Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

Число оснований для выдворения мигрантов из России увеличится вдвое

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

С ноября в России расширится перечень административных правонарушений, за которые иностранных граждан смогут выдворить из страны. Количество соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) увеличится с 22 до 45. Об изменениях, вступающих в силу в ноябре, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале.

Новые нормы направлены на ужесточение ответственности иностранцев за несоблюдение российских законов. Выдворение смогут применять в качестве дополнительного наказания к штрафу.

За какие нарушения смогут выдворять иностранцев

В расширенный перечень вошли несколько новых категорий административных правонарушений. В частности, речь идёт о следующих действиях:

  • неповиновение законным требованиям сотрудника полиции или военнослужащего, выполняющего обязанности по охране государственной границы;
  • распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность;
  • нарушение общественного порядка;
  • публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России;
  • призывы к введению или продлению политических и экономических санкций против России, её граждан или компаний;
  • дискриминация и нарушение прав человека по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и отношения к религии.

Как пояснил Вячеслав Володин, расширение перечня позволит повысить общественную безопасность и усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Председатель Госдумы подчеркнул, что иностранные граждане, приезжающие в Россию, должны соблюдать российские законы, знать русский язык и уважительно относиться к культуре и традициям страны.

По словам Володина, в ноябре вступят в силу и другие законодательные изменения, направленные на защиту прав граждан. О них — в карточках. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
33-летний мужчина оказался в реанимации и умер после 17 лет курения вейпов
Следующая статья
PlayStation 5 и автограф Дениса Глушакова: что подготовили болельщикам в Рязани 31 октября 
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Жителей трех регионов России предупредили о ракетной угрозе

31 октября ракетную опасность объявляли в Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях. Во всех регионах угрозу отменили.
Спорт

Александра Трусова рассказала, почему два года не общается с отцом

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) призналась, что два года не общается с отцом. Спортсменка рассказала о причинах конфликта.
Интересное

Львов – столица, Зеленский – последний. Что предсказывал Жириновский Украине и что уже сбылось

Жириновский описывал будущее Украины на ближайшие годы.
Новости России

Украинские чиновники выпили кофе на российской АЗС и оплатили его картой

Делегация во главе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом оплатила...
Новости России

Знакомый раскрыл детали смерти туриста, спасшего тонувшего ребенка в Таиланде

Владелец московского риэлторского агентства 42-летний Андрей Соболев сделал все...
Темы
Происшествия

Рецидивиста из Подмосковья проверяют на причастность к кражам в трех регионах

В Чурилково из автомобиля и гаража похитили деньги, бензин и имущество на 100 тысяч рублей. Подозреваемого задержали в Калужской области.  
Общество

Когда вернут свет? Что произошло на электросетях Рязани ночью

В Рязани ночью 31 октября произошло технологическое нарушение на электросетях, в результате которого повредились несколько кабельных линий.
Спорт

PlayStation 5 и автограф Дениса Глушакова: что подготовили болельщикам в Рязани 31 октября 

На стадионе «Рязань Арена» 31 октября пройдут матчи ФК «Рязань» и «Рязань-ВДВ», автограф-сессия с Денисом Глушаковым и розыгрыш призов. 
Медицина

33-летний мужчина оказался в реанимации и умер после 17 лет курения вейпов

Мужчина обратился в поликлинику с жалобами на одышку и ухудшение самочувствия. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию и госпитализировали его.
Новости кино и ТВ

Рязанец Лев Захаров покорил жюри шоу «Голос. Дети»

10-летний рязанец Лев Захаров покорил жюри в новом выпуске шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Во время слепого прослушивания вся четвёрка повернулась к нему.
Политика

ТЭЦ в Киеве и сухогруз у Одессы атакованы ВС РФ

Минобороны РФ сообщило о поражении ТЭЦ-6 в Киеве, промышленных объектов в Харькове и сухогруза с грузами для ВСУ у Одессы.
Политика

Женский батальон ВСУ «Гарпии» потерял половину личного состава

По словам военного эксперта, российская разведка следит за расположением подразделения с момента его создания в 2025 году.
Политика

Аналитик оценил влияние санкций на экономику России

Шведский аналитик Ларс Берн заявил, что западные санкции дали российским компаниям стимул развивать производство и обеспечивать внутренний рынок.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье