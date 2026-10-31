Число оснований для выдворения мигрантов из России увеличится вдвое

С ноября в России расширится перечень административных правонарушений, за которые иностранных граждан смогут выдворить из страны. Количество соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) увеличится с 22 до 45. Об изменениях, вступающих в силу в ноябре, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале.

Новые нормы направлены на ужесточение ответственности иностранцев за несоблюдение российских законов. Выдворение смогут применять в качестве дополнительного наказания к штрафу.

За какие нарушения смогут выдворять иностранцев

В расширенный перечень вошли несколько новых категорий административных правонарушений. В частности, речь идёт о следующих действиях:

неповиновение законным требованиям сотрудника полиции или военнослужащего, выполняющего обязанности по охране государственной границы;

распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность;

нарушение общественного порядка;

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России;

призывы к введению или продлению политических и экономических санкций против России, её граждан или компаний;

дискриминация и нарушение прав человека по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и отношения к религии.

Как пояснил Вячеслав Володин, расширение перечня позволит повысить общественную безопасность и усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Председатель Госдумы подчеркнул, что иностранные граждане, приезжающие в Россию, должны соблюдать российские законы, знать русский язык и уважительно относиться к культуре и традициям страны.

По словам Володина, в ноябре вступят в силу и другие законодательные изменения, направленные на защиту прав граждан. О них — в карточках.