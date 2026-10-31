Фото: vk.ru/fcrzn
Спорт

PlayStation 5 и автограф Дениса Глушакова: что подготовили болельщикам в Рязани 31 октября 

Алексей Самохин
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На стадионе «Рязань Арена» 31 октября состоится заключительный домашний матч сезона. Встречу посвятят Дню народного единства и истории Рязани под лозунгом «Рязань — город героев». Об этом сообщили в футбольном клубе.

Матч со «Строгино» начнётся в 13:00, но болельщиков приглашают прийти заранее. С 11:30 на стадионе развернётся праздничная программа для взрослых и детей.

Гостей ждут автограф-сессия с бывшим капитаном сборной России и легендой московского «Спартака» Денисом Глушаковым, тематические мастер-классы, аквагрим, сладкая вата и мастерская по изготовлению плакатов в поддержку команды.

Для посетителей организуют полевую кухню. Кроме того, среди болельщиков разыграют PlayStation 5, телевизор и умную колонку.

Женская команда сыграет с пермской «Звездой-2005»

Вечером на «Рязань Арене» состоится ещё одна футбольная встреча. Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» сыграет против пермской команды «Звезда-2005». Начало матча запланировано на 19:00.

С 18:00 для зрителей вновь организуют развлекательную программу с аквагримом, сладкой ватой и мастер-классами.

Организаторы приглашают рязанцев провести субботу на стадионе всей семьёй и поддержать местные команды.

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