Когда вернут свет? Что произошло на электросетях Рязани ночью

В Рязани ночью 31 октября произошло технологическое нарушение на электросетях, в результате которого повредились несколько кабельных линий.
Как сообщили в АО «РГРЭС», аварийные бригады оперативно восстановили большую часть повреждённых линий. Сейчас специалисты ремонтируют кабельную линию напряжением 10 кВ. Без электричества остались жители домов № 6, 8 и 8к1 на улице Шереметьевской.
До завершения восстановительных работ энергетики планируют подключить дизельную генераторную установку, чтобы обеспечить жителей электричеством.
Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения — до 15:00.
По вопросам отключения жители могут обращаться в диспетчерскую службу РГРЭС по телефону 55-01-12.
Информация опубликована в официальном сообщении АО «РГРЭС»