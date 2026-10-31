Когда вернут свет? Что произошло на электросетях Рязани ночью

В Рязани ночью 31 октября произошло технологическое нарушение на электросетях, в результате которого повредились несколько кабельных линий.

Как сообщили в АО «РГРЭС», аварийные бригады оперативно восстановили большую часть повреждённых линий. Сейчас специалисты ремонтируют кабельную линию напряжением 10 кВ. Без электричества остались жители домов № 6, 8 и 8к1 на улице Шереметьевской.

До завершения восстановительных работ энергетики планируют подключить дизельную генераторную установку, чтобы обеспечить жителей электричеством.

Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения — до 15:00.

По вопросам отключения жители могут обращаться в диспетчерскую службу РГРЭС по телефону 55-01-12.

Информация опубликована в официальном сообщении АО «РГРЭС»