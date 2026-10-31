Председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова ушла в почетную отставку 

Председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова завершила работу на этом посту. Представители судейского сообщества региона торжественно проводили ее в почетную отставку. Об этом сообщили в Рязанском областном суде.

Елена Сапунова посвятила юриспруденции более 40 лет. За это время она прошла путь от сотрудника районного суда до руководителя судебной системы Рязанской области.

Профессиональный путь будущего председателя областного суда начался в 1980 году в Октябрьском районном народном суде Рязани. После окончания Всесоюзного юридического заочного института по специальности «правоведение» она устроилась в Первую Рязанскую государственную нотариальную контору. Там Елена Сапунова работала консультантом, затем исполняла обязанности старшего государственного нотариуса.

В 1991 году ее избрали народным судьей Советского районного народного суда Рязани. С 1993 по 1996 год она занимала должность заместителя председателя этого суда, а с ноября 1996-го по январь 2011-го руководила им.

В 2011 году указом президента России Елену Сапунову назначили заместителем председателя Рязанского областного суда. В 2014 и 2020 годах она получила назначение на должность председателя регионального суда.

Коллеги отметили, что под руководством Елены Сапуновой судебная система региона активно развивалась и модернизировалась. В частности, спроектировали и построили новое здание областного суда, отвечающее современным требованиям.

На торжественной церемонии сотрудники судебной системы вспоминали совместную работу с Еленой Сапуновой. Они говорили о ее профессионализме, мудрости, выдержке и способности находить справедливые решения в непростых ситуациях.

Заслуги бывшего председателя областного суда отмечены государственными и ведомственными наградами. Среди них — медали «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации», «За трудовую доблесть», «100 лет Верховному Суду Российской Федерации», «150 лет судебной реформы в России», «20 лет Совету судей Российской Федерации» и «20 лет мировой юстиции Российской Федерации».

Елена Сапунова также награждена почетными грамотами Совета судей Российской Федерации. В 2021 году ей присудили премию «Судья года» Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей».

Почетная отставка сохраняет за судьей соответствующий статус, звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.