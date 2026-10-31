33-летний мужчина оказался в реанимации и умер после 17 лет курения вейпов

33-летний житель посёлка Кавалерово умер после тяжёлого поражения лёгких и развития острого лейкоза. Мужчина на протяжении 17 лет курил, преимущественно электронные сигареты. Спасти пациента медикам не удалось, сообщили в Минздраве Приморского края.

Мужчина обратился в поликлинику с жалобами на одышку и ухудшение самочувствия. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию и госпитализировали его. Позже пациента перевели в лёгочно-хирургическое отделение Приморского противотуберкулёзного диспансера.

Обследование выявило диссеминированный туберкулёз и фиброз лёгких. При этом заболевании нормальная лёгочная ткань замещается рубцовой, что приводит к необратимым изменениям органа.

Медики назначили противотуберкулёзные препараты и дезинтоксикационную терапию, однако состояние мужчины оставалось тяжёлым. На фоне длительного воздействия химических веществ при курении вейпов и кальянов у пациента развился острый лейкоз. Количество лейкоцитов в крови стремительно увеличивалось и почти в 17 раз превысило норму.

Мужчину перевели в реанимацию. У него нарастала дыхательная недостаточность. Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось.

В Минздраве Приморья пояснили, что к трагическому исходу привела совокупность факторов: туберкулёз, многолетнее курение и сопутствующие заболевания.

Заведующая лёгочно-хирургическим отделением Марина Бобырева предупредила, что вейпинг негативно влияет на местный иммунитет дыхательной системы. По её словам, исследования показывают, что у активных пользователей электронных сигарет риск заболевания туберкулёзом может быть в 4–5 раз выше.

Медики обращают внимание на рост числа случаев острого поражения лёгких, связанных с использованием вейпов. По приведённым специалистами данным, за год этот показатель увеличился на 30%. В группу повышенного риска входят люди младше 35 лет.