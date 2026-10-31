Хэллоуин. Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

Священник объяснил, чем может обернуться празднование Хэллоуина

Алексей Самохин
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Празднование Хэллоуина может негативно сказаться на духовной жизни человека и противоречит православным убеждениям. Об этом изданию «Абзац» рассказал протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке.

Священнослужитель считает, что православному христианину необходимо сделать выбор между религиозными убеждениями и участием в подобных развлечениях.

«Человек, празднующий Хеллоуин, тем самым подписался под тем, что он перестал быть православным христианином. Тут надо выбирать: или одно, или другое», — заявил Бородин.

Чем могут быть опасны костюмы и обряды

Особую обеспокоенность священника вызывают костюмы нечистой силы и связанные с праздником обряды. По его словам, даже если участники воспринимают происходящее как безобидную игру или шутку, подобные действия могут иметь серьезные духовные последствия.

Протоиерей предупредил, что заигрывание с демонической тематикой через наряды и ритуалы представляет опасность не только для взрослых, но и для детей.

«Когда человек начинает заигрывать с демоническими силами через наряды, через обряды, через то, что представляется ему шуткой и игрой, с той стороны все это воспринимается совсем серьезно», — пояснил Федор Бородин.

Священник добавил, что подобные развлечения, по его убеждению, способны нанести серьезный вред духовному состоянию человека и повлиять на его дальнейшую жизнь.

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