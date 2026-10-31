Павел Малков обсудил реставрацию Троицкого храма в Туме

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Троицкий храм в рабочем посёлке Тума Клепиковского округа. Глава региона осмотрел внутреннее убранство церкви, пообщался с настоятелем и обсудил перспективы восстановления исторического здания.

Особое внимание Павла Малкова привлекли центральный двухъярусный иконостас и храмовые росписи. По словам губернатора, за долгую историю церковь пережила несколько пожаров, а само здание неоднократно достраивали и перестраивали.

Во время встречи с настоятелем отцом Михаилом Митрохиным обсудили нынешнее состояние храма и необходимые реставрационные работы. Павел Малков подчеркнул, что восстановление такого исторического памятника — непростая задача, но оставлять его без внимания нельзя. Региональные власти намерены изучить ситуацию и найти возможные решения.

Вместе с главой округа Денисом Ефановым губернатор осмотрел территорию рядом с церковью. Её благоустройство уже начали по программе поддержки местных инициатив.

Теперь предстоит определить, как продолжить развитие прилегающего общественного пространства.

Об этом Павел Малков сообщил в своём канале.