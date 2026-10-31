В Польше разгорелся конфликт вокруг Конституционного трибунала: Коц объяснил, что с этого получит Россия

В Варшаве обострилось противостояние между правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким. Поводом стал конфликт вокруг Конституционного трибунала, который привёл к столкновениям у здания суда, взаимным обвинениям в нарушении закона и отставкам польских дипломатов. Военный корреспондент Александр Коц в своём канале прокомментировал ситуацию и объяснил, почему России не стоит ждать каких-либо выгод от политического кризиса в Польше.

Из-за чего поссорились власти Польши

Конституционный трибунал Польши проверяет, соответствуют ли принимаемые законы основному закону страны. Контроль над этим органом имеет большое значение для проведения политических реформ.

По словам Коца, большинство действующих судей назначили при правлении партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Пришедший к власти в 2023 году Дональд Туск не признаёт легитимность этого состава и игнорирует решения трибунала.

В 2026 году сейм избрал восемь новых судей. Однако президент Кароль Навроцкий отказался принять присягу у пятерых из них. Председатель трибунала Богдан Свенчковский, в свою очередь, не допустил этих кандидатов к исполнению обязанностей.

Суд захватили под охраной полиции

В пятницу, 30 октября, противостояние перешло в открытую фазу. Около 18:00 на сайте Конституционного трибунала появилось распоряжение об отстранении его председателя и заместителя от должностей на месяц.

Документ подписала судья Анна Корвин-Пиотровская, которую Навроцкий не признаёт полноправным членом суда. Основанием для своих действий она назвала наибольший стаж работы среди судей — с 1995 года.

Министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек потребовал лишить отстранённых руководителей судебного иммунитета. Тем временем новые судьи прибыли в здание трибунала под государственной охраной.

У входа собрались полицейские и протестующие. Председатель суда Богдан Свенчковский вместе с депутатами от оппозиции попытался попасть внутрь, перерезав цепи на воротах, однако полиция не пропустила их.

Премьер Дональд Туск назвал происходящее восстановлением верховенства права. Его политические противники расценили действия правительства как государственный переворот.

Президент Навроцкий ночью лично посетил трибунал, а утром в субботу заявил о нарушении конституционного порядка. По оценке профессора Марцина Матчака, который ранее критиковал партию Качиньского, законных оснований для отстранения руководства суда не было.

На фоне кризиса об отставке объявили послы Польши в Китае и Румынии.

Почему Коц не видит выгоды для России

Военкор считает, что российским интересам противостояние польских политических сил не поможет. По его оценке, ни Туск, ни Навроцкий не собираются менять курс в отношении Москвы.

Премьер ориентируется на Брюссель, президент — на Вашингтон. При этом в вопросе отношений с Россией позиции обоих политиков практически не различаются.

Коц обращает внимание ещё на один эпизод, произошедший в пятницу. В городе Свидница задержали 55-летнего гражданина России, который фотографировал железную дорогу. Военкор предположил, что на фоне внутриполитического противостояния польские власти могут попытаться объяснить происходящее вмешательством Москвы. В частности, он не исключил, что ответственность за беспорядки впоследствии возложат на российских ботов.