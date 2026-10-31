Новости Касимова

Павел Малков: Центральная часть города Касимова кардинально изменилась

Алексей Самохин
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Центральная часть города Касимова кардинально изменилась. Губернатор Павел Малков сказал об этом в ходе рабочей поездки в Касимовский округ, где ознакомился с ходом обновления исторического центра города Касимова, благоустройства общественных территорий муниципалитета. Работа проводится, в том числе, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Касимове глава региона, в частности, ознакомился с благоустройством площади Соборной и Соборного парка. Очередной этап реализуется по региональной программе формирования современной городской среды и включает устройство ограждения, пешеходных дорожек, зон отдыха, укладку тротуарной плитки и гранитных ступеней, установку каскадного и питьевого фонтанов, современного освещения. Готовность объектов высокая, планируется завершить работы в текущем году.

Также Павел Малков проверил, как реализуется проект «Мелодия старого города: концепция благоустройства Школьного переулка и ул. Губарева», ставший победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В рамках инициативы будет сделана храмовая зона для отдыха и школьная площадь с устройством малых архитектурных форм, предусмотрено озеленение и устройство пешеходных дорожек. Также обустроят смотровую площадку. Работы намечено закончить в этом году.

Губернатор поставил задачу поэтапно проводить озеленение Соборного парка, подчеркнув, что это важная часть комплексного благоустройства любого муниципалитета.

«Касимов в целом преображается. Центральной части города уделено особое внимание, она кардинально изменилась. Это результат последовательной работы за последние несколько лет. Исторический центр Касимова раскрывает свои самые красивые здания, часть из которых уже отреставрирована. Развивается пешеходный маршрут, который соединяет знаковые места и потрясающие виды. Работа будет продолжена. Контраст колоссальный с тем первым впечатлением о городе, который я посещал первый раз четыре с половиной года назад. Сейчас уже по-настоящему приятно пройтись по центру Касимова», – сказал Павел Малков.

Кроме того, в Касимовском округе Павел Малков осмотрел коммунальную технику, которую готовят для работы в предстоящий зимний период. Парк спецтехники включает тракторы, грузовики, экскаваторы-погрузчики, самосвалы, автогрейдеры. Машины приобретались за счет средств из областного и местного бюджетов в рамках поручения губернатора об усилении муниципального парка коммунальной техники. Они находятся в хорошем состоянии и готовы к эксплуатации.

«Правильно, что муниципалитет развивает собственный парк. Это позволяет самим организовывать уборку и оперативно направлять технику туда, где она нужнее», – сказал глава региона.

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