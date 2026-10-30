Новости Касимова

Малков посетил новый исторический музей и обновленные объекты Касимова

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках рабочего визита в Касимовский район обсудил вопросы развития муниципалитета и посетил ряд социальных объектов, модернизированных в рамках национального проекта «Семья». В поездке вместе с главой региона присутствовали: Сергей Аноприенко, представляющий исполнительный орган государственной власти Рязанской области и возглавляющий Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; Екатерина Шуранова, министр культуры региона; а также Иван Бахилов, глава Касимовского округа.

Первым пунктом программы стал детский сад № 18 в Касимове. В текущем году здесь в рамках проекта «Поддержка семьи» нацпроекта «Семья» был проведен масштабный капитальный ремонт. Учреждение получило современную мебель и интерактивное оборудование. Дополнительный комфорт для воспитанников был обеспечен за счет софинансирования из местного бюджета.

«Видно, что здесь работали с душой и любовью. Продумали каждый уголок, чтобы ребятам было уютно, чтобы было интересно играть и заниматься, – отметил Павел Малков. – В плане социальной инфраструктуры, как и по всем остальным направлениям, видим в округе системное развитие. Причем Касимов отличает активное участие муниципалитета в развитии новых пространств: в приобретении оборудования, в ремонтах. Отдельные объекты ремонтируются практически целиком за счет муниципального бюджета».

Особое внимание глава региона уделил Школе креативных индустрий, открывшейся с 1 сентября на базе Центра культурного развития. Проект стал возможным благодаря федеральной программе «Развитие культуры и творчества». Касимов стал вторым муниципалитетом в области (после Рязани), где заработала такая площадка.

Помещения школы полностью отремонтированы и оснащены передовой техникой. Здесь бесплатно работают четыре направления: звукорежиссура, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, интерактивные цифровые технологии VR/AR. Спрос на обучение оказался высоким: все места уже заняты, сформирован лист ожидания, а на занятия приезжают дети из соседних населенных пунктов.

«Школа заработала первого сентября при поддержке Минкультуры России и стала второй в регионе после города Рязани. Все места уже заняты, есть список желающих начать обучение. На занятия приезжают и из соседних населенных пунктов. Прошел по кабинетам, пообщался с преподавателями и учениками. Здесь есть современная техника, а главное – увлеченные педагоги и огонь в глазах ребят», – подчеркнул губернатор.

Завершился визит посещением музея «От глины до фарфора», открывшего свои двери для посетителей в сентябре этого года. Уникальная экспозиция предлагает хронологический экскурс от середины XVIII до конца XX века через эволюцию природного материала. Музей воссоздает атмосферу прошлого: посетители могут заглянуть в интерьер крестьянской избы, купеческого дома и типичной советской квартиры, прикоснувшись к быту и традициям разных эпох.

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