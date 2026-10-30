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Общество

В Рязани соседи и омбудсмен спасли лежачего мужчину, жившего в критических условиях

Анастасия Мериакри
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В Рязани удалось предотвратить трагедию: полностью ослепший и прикованный к постели мужчина, оказавшийся в тяжелом жизненном положении, госпитализирован и получил необходимую помощь. Оперативно решить проблему удалось благодаря бдительности соседей и личному вмешательству Уполномоченного по правам человека в Рязанской области Олега Леонова.

Как сообщил омбудсмен, информация о бедственном положении гражданина поступила к нему от жителей соседних квартир. Выяснилось, что у мужчины нет родственников, способных взять на себя заботу о нем. В квартире нет электричества, скопился мусор и завелись насекомые. Сам рязанец, будучи полностью лишенным зрения и не способным себя обслуживать, выживал исключительно благодаря соседям, которые регулярно приносили ему еду и предметы первой необходимости.

Получив сигнал, Олег Леонов незамедлительно связался с профильными ведомствами: Министерством здравоохранения и Министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области, а также с сотрудниками ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани.

«Я лично присутствовал на месте, чтобы проконтролировать процесс и убедиться, что человек получит необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул омбудсмен.

В настоящее время мужчина находится в медицинском учреждении под наблюдением специалистов. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Врачи оказывают ему необходимую помощь, параллельно оформляются документы для решения вопросов его дальнейшего ухода и социальной поддержки, поскольку самостоятельно жить он не может.

Олег Леонов выразил благодарность коллегам из министерств и полиции за оперативное взаимодействие, а также отметил важную роль простых жителей.

«В подобных ситуациях особенно важно не оставаться в стороне, а своевременно подключать профильные ведомства и добиваться, чтобы проблема человека была быстро и качественно решена», — резюмировал уполномоченный по правам человека.

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