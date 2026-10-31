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Новости России

Эксперт раскрыл, откуда запускают беспилотники для атак на Свердловскую область

Алексей Самохин
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Режим беспилотной опасности и ограничения на работу аэропорта ввели в Свердловской области в ночь на 31 октября. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, откуда противник запускает беспилотники для атак на регион.

В комментарии Aif.ru он пояснил, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа с большим радиусом действия. По словам эксперта, их запускают с территории Харьковской и Сумской областей Украины.

«От границы Украины до Свердловской области достаточно большое расстояние. Противник использует беспилотники самолётного типа большой дальности полёта», — отметил Дандыкин.

По словам военного эксперта, Сумская область используется как площадка для запуска беспилотников не только в направлении Урала. С этого направления, утверждает Дандыкин, противник организует атаки на Тулу, Брянскую и Орловскую области, а также Подмосковье.

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