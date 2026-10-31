Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Эксперт назвал регионы, откуда украинские дроны атакуют Тулу

Алексей Самохин
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В ночь на 31 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 433 беспилотника самолётного типа. Четыре из них сбили над Тульской областью. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, откуда, по его оценке, украинские операторы запускают дроны для атак на российские регионы.

В комментарии Aif.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что беспилотники направляют в сторону Тулы из Черниговской и Сумской областей Украины.

По его словам, с этих же территорий БПЛА летят в сторону Орловской, Брянской и Калужской областей, а также Подмосковья.

Эксперт предположил, что украинские операторы управляют беспилотниками из лесных массивов в приграничных районах. Сейчас деревья начинают сбрасывать листву, поэтому скрывать позиции им станет сложнее.

Ранее 7инфо рассказывало, откуда, по оценке военного эксперта, могли запускать беспилотники для рекордной атаки на Самарскую область. Подробнее — в предыдущем материале.

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