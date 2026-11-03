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Новости России

В Москве мужчина весом 140 кг четыре дня не мог выбраться из ванны

Анастасия Мериакри
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В Москве 71-летний мужчина провел четыре дня в своей ванне, не имея возможности выбраться самостоятельно из-за большого веса. Об этом сообщает канал Mash.

Пострадавший, вес которого составляет около 140 килограммов, решил принять ванну, набрал воду и лег, оставив мобильный телефон в другой комнате. Вскоре после этого мужчина попытался встать, но не смог из-за «вакуумного эффекта». Между его спиной и дном ванны образовалось пространство с низким давлением, и любые попытки подняться вызывали сильную боль из-за натяжения кожи и сопротивления воды.

Оказавшись в трудной ситуации, Валерий начал звать на помощь: он кричал и стучал по трубам, надеясь, что соседи услышат его. Однако его усилия оставались тщетными. Чтобы утолить жажду, он пил воду из душевой лейки.

На четвертые сутки крики мужчины привлекли внимание окружающих. Люди вызвали спасателей, которые аккуратно извлекли мужчину из ванны и перенесли его на кровать.

Прибывшие медики осмотрели пострадавшего, оценили его состояние и предложили госпитализацию для дальнейшего обследования. Однако москвич отказался от поездки в больницу.

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