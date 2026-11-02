В Рязани продают одну из самых дешевых квартир в стиле лофт в России

В Рязани продают небольшую квартиру с ремонтом в стиле лофт за 2,4 млн рублей. Она вошла в тройку самых дешевых предложений такого типа на российском рынке недвижимости. Об этом сообщает ТАСС.

Площадь рязанской квартиры составляет 23,2 кв. метра. В объявлении продавец делает акцент на свежем ремонте, ретропроводке, глянцевом натяжном потолке и прочном ламинате.

Дешевле жилье в стиле лофт можно купить только в двух других российских городах.

Где продают самые дешевые квартиры в стиле лофт

Первое место в рейтинге заняла квартира в Балашове Саратовской области. Жилье площадью 32 кв. метра в кирпичном доме 1917 года постройки оценили в 1,85 млн рублей.

В квартире сделали свежий ремонт, установили ретропроводку и множество светильников. На окнах оборудовали широкие подоконники-столешницы: один предназначен для отдыха, другой используют как барную стойку.

Второе место досталось студии в Ярославле стоимостью 2,1 млн рублей. Ее площадь составляет 25 кв. метров. Продавец указывает на новую электропроводку, сантехнику и коммуникации. Стены отделаны фактурной штукатуркой с имитацией кирпичной кладки. В квартире есть полноценная ванна, а на полу постелен линолеум.

Рязанский вариант замыкает тройку. Его площадь — 23,2 кв. метра, стоимость — 2,4 млн рублей.

Как ремонт в стиле лофт влияет на стоимость квартиры

Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов предупредил, что не каждый ремонт с элементами лофта помогает выгодно продать недвижимость. По его словам, попытки имитировать дизайнерский интерьер с минимальными затратами нередко приводят к появлению неликвидных квартир, которые со временем теряют в цене.

При этом качественно продуманный лофт остается востребованным у покупателей и инвесторов. Такой ремонт может быть практичным, износостойким и сравнительно недорогим.

Александр Иванов привел данные о динамике цен. За последние 12 месяцев квадратный метр готового жилья в России подорожал в среднем на 5%, тогда как квартиры с настоящим дизайнерским лофтом прибавили в стоимости около 8–10%.

Сам стиль зародился в США после Великой депрессии. Пустующие промышленные здания начали переоборудовать под жилье. Изначально такие помещения не относились к элитной недвижимости и подходили людям, готовым жить в пространствах, не предназначенных для комфортного быта.

В России интерес к лофту начал активно расти в 2010-х годах. Для этого направления характерны высокие потолки, большие окна, кирпичная кладка, открытые трубы, вентиляционные каналы, балки и электропроводка.