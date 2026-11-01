В Касимове женщина покусала охранника и ограбила магазин

В Касимове полицейские по горячим следам задержали женщину, подозреваемую в ограблении магазина. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России «Касимовский» обратилась 30-летняя заведующая супермаркетом в городе Касимове и сообщила, что незнакомка похитила из магазина несколько комплектов одежды. Охранник заметил, что посетительница прячет в карманы товары, и, когда она прошла мимо кассы, потребовал оплатить покупку. Девушка последовала дальше, тогда охранник и заведующая попытались остановить ее. Злоумышленница укусила работников магазина за руки, вырвалась и убежала.

Получив описание внешности подозреваемой, оперативники уголовного розыска опросили жителей города и установили, что к грабежу причастна 25-летняя жительница Касимовского округа. В последнее время она проживает в Касимове.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленницу на улице города. У нее изъяли похищенное.

По предварительной информации, 25-летняя женщина решила незаметно вынести несколько комплектов одежды из магазина. Спрятав ее в карманы куртки, она прошла мимо касс. Там у нее потребовали оплатить покупку и попытались остановить. Оказав сопротивление охраннику и заведующей, злоумышленница попыталась скрыться, но это ей не удалось.

Следователь полиции возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой грозит до 7 лет лишения свободы.