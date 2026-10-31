Ловушка Фукидида: Вассерман объяснил риск военного конфликта России и Запада

Анатолий Вассерман не исключает, что к 2030 году может начаться масштабный военный конфликт между странами Запада и Россией. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

Вассерман считает, что страны коллективного Запада по-прежнему переоценивают собственные возможности. Свою позицию он объяснил так называемой ловушкой Фукидида. Этим термином обозначают ситуацию, когда доминирующая держава, опасаясь усиления конкурента и собственного ослабления, может решиться на военное столкновение, чтобы сохранить прежнее положение.

По словам Вассермана, сейчас Запад сталкивается с усилением экономической мощи Китая и Индии. Россия, как считает публицист, способствует сближению этих государств и развитию их экономического сотрудничества.

Кроме того, он назвал Россию единственной страной, способной нанести коллективному Западу неприемлемый ущерб. Вассерман полагает, что именно поэтому западные государства могут рассматривать Москву как серьёзного противника и готовиться к возможному столкновению.

«Поэтому Запад просто вынужден рассматривать нашу страну как серьезного противника и готовиться ударить по нам, пока еще надеется, что у него на это хватит сил», — заявил эрудит.