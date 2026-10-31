Разрешение конфликта на Украине дипломатическим путём пока остаётся под вопросом. Предстоящие трёхсторонние переговоры могут не привести к долгосрочному результату, если не устранить причины противостояния. Такое мнение в беседе с «МК» высказал эрудит и публицист Анатолий Вассерман.

По его оценке, главная проблема заключается в самом существовании украинского государства в нынешнем виде. Вассерман утверждает, что проект Украины изначально создавался в XIX веке как инструмент противостояния России.

Он полагает, что территория независимой Украины может использоваться для размещения сил и средств, представляющих угрозу для России. Устойчивый мир невозможен без изменения подхода к историческим и политическим отношениям между русскими и украинцами.

«Соответственно, до тех пор пока не признано, что украинцы — часть русского народа, а польская фальшивка «Украина — не Россия» не просто голимая липа, а сознательное провоцирование террора, до тех самых пор конфликт будет возобновляться при любых попытках его как-то притормозить», — считает Вассерман.

При этом эрудит допускает, что президент США Дональд Трамп действительно заинтересован в прекращении боевых действий.

Он назвал две возможные причины такой позиции американского лидера. Первая связана с желанием укрепить собственную репутацию миротворца. Вторая — с нежеланием видеть человеческие жертвы в конфликте, который не приносит Соединённым Штатам заметной выгоды.