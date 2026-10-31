Борис Ясинский посетил три школы в центре Рязани

Глава администрации Рязани Борис Ясинский вместе с депутатом городской Думы, руководителем фракции «Единая Россия» Александром Чайкой посетил несколько рязанских школ. Об этом он написал в мессенджере «Макс».

«Пообщались с руководством – обсудили потребности учреждений и возможные пути решения стоящих перед ними задач», — сообщил Ясинский.

Школа №1 им. В. П. Екимецкой – одна из старейших в городе, в ней учатся 853 ученика. Школа служит опорной площадкой для «Движения Первых» и «Орлят России». Здание – объект культурного наследия – имеет серьёзные дефекты, которые выявили в прошлом году: аварийное состояние кровли, части фасада и фундамента. Для устранения проблем заключён контракт с подрядной организацией, ремонтные работы планируется завершить к декабрю 2027 года.

Школа №6 с углублённым изучением французского языка работает в таком статусе с 1953 года, в ней обучаются 553 ученика. Учреждение – кандидат сети ассоциированных школ ЮНЕСКО, участвует в проектах по профориентации, финансовой грамотности и противодействию буллингу. К новому учебному году в здании выполнен частичный ремонт крыши, системы отопления, спортзала, коридоров и фасада.

Гимназия №2 им. И. П. Павлова ведёт историю с 1722 года, сейчас в ней учатся 828 человек, работают профильные классы технологического и гуманитарного направлений. Реконструкцию гимназии завершили в 2025 году в рамках госпрограммы «Развитие культуры», нацпроекта «Культура», проекта «Новая школа» и народной программы «Единой России». При этом удалось сохранить исторические особенности архитектуры зданий XVIII–XX веков.

В гимназии активно развиваются волонтёрство, юнармейское движение, работает музей истории школы и отделение «Движения Первых». В 2025–2026 учебном году 10 выпускников получили медали «За особые успехи в учении», а 74 ученика стали победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.