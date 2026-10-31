Посольство США предупредило об угрозе в московском «Царицыно»

Посольство США в Москве предупредило американских граждан о возможной угрозе безопасности на территории музея-заповедника «Царицыно» в субботу, 31 октября. Дипломаты сообщили о вероятности происшествия с большим числом жертв и рекомендовали соотечественникам отказаться от посещения парка.

Об этом сообщает Mash.

Представители музея-заповедника заявили журналистам, что не располагают сведениями о возможной опасности. «Царицыно» продолжает работать в обычном режиме.

По партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве, проводится соответствующая работа, сообщили в ФСБ РФ.