Freepik AI
Новости России

Посольство США предупредило об угрозе в московском «Царицыно»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Посольство США в Москве предупредило американских граждан о возможной угрозе безопасности на территории музея-заповедника «Царицыно» в субботу, 31 октября. Дипломаты сообщили о вероятности происшествия с большим числом жертв и рекомендовали соотечественникам отказаться от посещения парка.

Об этом сообщает Mash.

Представители музея-заповедника заявили журналистам, что не располагают сведениями о возможной опасности. «Царицыно» продолжает работать в обычном режиме.

По партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве, проводится соответствующая работа, сообщили в ФСБ РФ.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Делягин заявил о признаках подготовки непопулярного решения ЦБ
Следующая статья
Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области 1 ноября
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Жителей трех регионов России предупредили о ракетной угрозе

31 октября ракетную опасность объявляли в Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях. Во всех регионах угрозу отменили.
Спорт

Александра Трусова рассказала, почему два года не общается с отцом

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) призналась, что два года не общается с отцом. Спортсменка рассказала о причинах конфликта.
Новости России

Знакомый раскрыл детали смерти туриста, спасшего тонувшего ребенка в Таиланде

Владелец московского риэлторского агентства 42-летний Андрей Соболев сделал все...
Новости России

Украинские чиновники выпили кофе на российской АЗС и оплатили его картой

Делегация во главе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом оплатила...
Интересное

Львов – столица, Зеленский – последний. Что предсказывал Жириновский Украине и что уже сбылось

Жириновский описывал будущее Украины на ближайшие годы.
Темы
Погода

Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области 1 ноября

В Рязанской области 1 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха опустится до −2 градусов, днём потеплеет до +14 градусов.
Новости России

Делягин заявил о признаках подготовки непопулярного решения ЦБ

Россияне стали чаще покупать недорогие товары. Михаил Делягин объяснил, почему рост потребления может повлиять на решение Центробанка.
Погода

Ученый рассказал о влиянии солнечной активности на здоровье россиян

Он допустил, что в периоды повышенной солнечной активности может увеличиваться число инфарктов, инсультов и случаев коронарной недостаточности.
Общество

Судебные приставы хотят перенести уведомления о долгах в «Макс»

Пользователи смогут получать сообщения о ходе исполнительных производств, погашать задолженности, подавать заявления и ходатайства.
Власть и политика

Борис Ясинский посетил три школы в центре Рязани

Глава администрации Рязани Борис Ясинский вместе с депутатом городской Думы, руководителем фракции «Единая Россия» Александром Чайкой посетил несколько рязанских школ. Об этом он написал в мессенджере «Макс».
Новости России

Эксперт раскрыл, откуда запускают беспилотники для атак на Свердловскую область

Противник использует беспилотники самолётного типа большой дальности полёта
Новости кино и ТВ

Нурлан Сабуров нашёл способ зарабатывать в России после запрета на въезд

Комик Нурлан Сабуров сдаёт двухэтажный особняк на Новой Риге. Аренда может приносить ему почти 10 млн рублей в год.
Общество

Священник объяснил, чем может обернуться празднование Хэллоуина

Протоиерей Федор Бородин объяснил, почему считает Хэллоуин несовместимым с православными убеждениями и чем опасны костюмы нечистой силы.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье