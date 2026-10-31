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Новости России

Делягин заявил о признаках подготовки непопулярного решения ЦБ

Алексей Самохин
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Покупатели в России стали выбирать более дешёвые продукты и товары повседневного спроса, но при этом увеличили объём покупок. По данным исследовательской компании Nielsen, за январь–август 2026 года продажи такой продукции выросли на 10,6%, а количество проданных упаковок — на 6,5%. Экономист Михаил Делягин увидел в этой тенденции повод для беспокойства из-за возможной реакции Центробанка.

Потребительский спрос меняется на фоне замедления продовольственной инфляции. В августе 2026 года она составила 4,6% в годовом выражении. Для сравнения: годом ранее показатель достигал 9,4%.

Экономист, доктор экономических наук и ведущий Царьграда Михаил Делягин обсудил эти данные в программе «Итоги дна с Делягиным».

По мнению экономиста, увеличение потребления может стать аргументом против дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Делягин обратил внимание на заявления экспертов, которые связывают рост спроса с возможными рисками для инфляции.

Он предположил, что общественное мнение постепенно готовят к новому повышению ключевой ставки.

23 октября Банк России сохранил показатель на уровне 14%, но указал на высокие инфляционные ожидания населения.

Делягин расценил обсуждение этих факторов как своеобразный информационный прогрев перед возможным ужесточением денежно-кредитной политики.

Ещё одна тенденция, отмеченная в исследовании Nielsen, — увеличение спроса на более доступные товары, в том числе под собственными торговыми марками розничных сетей.

Делягин объяснил популярность такой продукции не только стремлением покупателей сэкономить. По его словам, товары собственных марок обычно стоят дешевле продукции сторонних производителей. Кроме того, торговые сети заинтересованы в контроле качества, поскольку отвечают за репутацию своих брендов.

Экономист выразил сомнение в качестве отдельных товаров сторонних поставщиков и раскритиковал работу Роспотребнадзора, заявив, что ведомство недостаточно контролирует продукцию на прилавках.

У ЦБ стало меньше возможностей для снижения ставки

Ранее Делягин обратил внимание на заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной после заседания по ключевой ставке.

По словам руководителя регулятора, участники обсуждения преимущественно рассматривали сохранение ставки без изменений. При этом некоторые выступали за её повышение.

Экономист подчеркнул, что вариант снижения ставки на том заседании фактически не рассматривался. Особое внимание он обратил на формулировку Набиуллиной о том, что пространство для снижения ставки в следующем году сохраняется, но стало меньше.

Делягин истолковал эти слова как сигнал о вероятном ужесточении денежно-кредитной политики. По его оценке, охлаждение российской экономики остаётся одним из приоритетов Центробанка.

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