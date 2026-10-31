Судебные приставы хотят перенести уведомления о долгах в «Макс»

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России рассматривает возможность подключения своих сервисов к национальному мессенджеру «Макс». Через приложение пользователи смогут получать уведомления о задолженностях, оплачивать долги и направлять обращения судебным приставам.

Об этом ТАСС рассказал директор ФССП России Дмитрий Аристов в интервью, приуроченном ко Дню судебного пристава.

По словам руководителя ведомства, аналогичные цифровые услуги уже доступны на портале «Госуслуги». Их ФССП запустила совместно с Минцифры в 2020–2021 годах.

Теперь служба изучает возможность перенести этот функционал в национальный мессенджер.

Пользователи смогут получать сообщения о ходе исполнительных производств, погашать задолженности, подавать заявления и ходатайства. Сроки подключения сервисов Аристов не уточнил.