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Погода

Ученый рассказал о влиянии солнечной активности на здоровье россиян

Алексей Самохин
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Люди с нарушениями артериального давления и заболеваниями сердца могут острее реагировать на повышение солнечной активности. Об этом изданию «Абзац» рассказал ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории Георгий Гончаров.

По словам ученого, в группе риска находятся люди с гипертонией и гипотонией. Он допустил, что в периоды повышенной солнечной активности может увеличиваться число инфарктов, инсультов и случаев коронарной недостаточности.

Гончаров добавил, что подобные изменения могут отражаться и на самочувствии людей, склонных к инфекционным заболеваниям, в частности к частым воспалениям горла.

Земля проходит через поток солнечной плазмы

Ученый обратил внимание и на другие возможные последствия солнечной активности. По его словам, в отдельных широтах России она может влиять на состояние озонового слоя. Зимой и весной это, как утверждает эксперт, может сказываться на обеспеченности организма витамином D и кальцием, что способно повышать риск переломов.

Ранее лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о росте параметров солнечного ветра. По предварительным данным исследователей, Земля проходит через возмущенную область космического пространства, связанную с потоком плазмы из корональной дыры.

Температура плазмы в окрестностях нашей планеты выросла примерно с 30 до 200 тысяч градусов. Сама корональная дыра достаточно крупная, поэтому ее влияние на космическую погоду может сохраняться еще 2–3 суток.

При этом магнитное поле Земли отреагировало слабее прогнозов. Ученые ожидали слабую магнитную бурю с индексом Kp = 5, однако фактический показатель не превысил Kp = 4. Сейчас геомагнитные индексы снижаются.

Специалисты прогнозируют умеренные геомагнитные возмущения сегодня и завтра, но магнитных бурь в актуальном прогнозе уже нет. Вспышечная активность Солнца остается нулевой: за последние трое суток ученые не зарегистрировали ни одной вспышки.

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