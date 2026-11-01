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Политика

Французов возмутило и расстроило новое решение США по Украине

Алексей Самохин
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Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали решение США одобрить потенциальную продажу Украине 500 ракет для комплексов ПВО Patriot. В комментариях они выразили недовольство тем, что расходы на вооружение Киева могут лечь на европейских налогоплательщиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что американское оружие будут оплачивать европейские страны, в том числе Франция.

«А платим опять мы», — написал один из читателей.

Другой комментатор заявил, что финансовые средства США не задействуются, а основную нагрузку возьмут на себя европейские союзники Украины. Он упомянул и Францию, которой предстоит участвовать в финансировании сделки на сумму около двух миллиардов долларов.

Ещё один пользователь связал расходы на военную помощь с налоговой нагрузкой на граждан. Он задался вопросом, почему французы должны жертвовать собственными средствами и одновременно сталкиваться с перспективой повышения налогов.

Некоторые читатели сформулировали претензии к американской политике ещё короче: «Американцы продают, а Европа дарит?»

Часть комментаторов усомнилась и в своевременности поставок. По их мнению, если ракеты поступят на Украину только через несколько лет, к тому моменту военная помощь может потерять актуальность.

США одобрили продажу 500 ракет Patriot

Государственный департамент США ранее согласовал потенциальную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для комплексов противовоздушной обороны Patriot, а также сопутствующего оборудования. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 2,1 миллиарда долларов.

Предполагается, что финансировать закупку будут партнёры и союзники Киева.

Владимир Зеленский в своём Telegram-канале пожаловался на продолжительные сроки поставок. По его словам, ракеты поступят на Украину лишь через несколько лет. Украинский лидер добавил, что этот пакет вооружений мог бы стать очень эффективной помощью, если бы поставки состоялись раньше.

Москва выступает против западных поставок оружия Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что наращивание военной помощи Украине препятствует мирному урегулированию конфликта и негативно сказывается на перспективах переговоров.

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