Авторство: Daniel Torok. Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429, Общественное достояние, Ссылка
Политика

Трамп заявил о скором завершении конфликта на Украине

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российско-украинский конфликт завершится в обозримом будущем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера.

По словам Трампа, урегулирование противостояния между Россией и Украиной может произойти уже в недалеком будущем. Об этом он рассказал журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.

«Думаю, конфликт между Украиной и Россией завершится в не таком далеком будущем», — заявил президент США.

Переговоры по Украине

На прошлой неделе в Осло состоялась встреча с участием Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и специального посланника США Стивена Уиткоффа.

На следующий день американский представитель прибыл в Санкт-Петербург. Там он передал президенту России Владимиру Путину документы с предложениями по урегулированию украинского конфликта.

Российский лидер, в свою очередь, сообщил о готовности Москвы возобновить консультации в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на предстоящей встрече в Абу-Даби стороны намерены обсудить гарантии безопасности для России и Украины. Точная дата переговоров пока не определена.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Французов возмутило и расстроило новое решение США по Украине
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Жителей трех регионов России предупредили о ракетной угрозе

31 октября ракетную опасность объявляли в Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях. Во всех регионах угрозу отменили.
Политика

Ловушка Фукидида: Вассерман объяснил риск военного конфликта России и Запада

Этим термином обозначают ситуацию, когда доминирующая держава, опасаясь усиления конкурента и собственного ослабления, может решиться на военное столкновение, чтобы сохранить прежнее положение.
Новости России

Знакомый раскрыл детали смерти туриста, спасшего тонувшего ребенка в Таиланде

Владелец московского риэлторского агентства 42-летний Андрей Соболев сделал все...
Новости России

Украинские чиновники выпили кофе на российской АЗС и оплатили его картой

Делегация во главе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом оплатила...
Новости России

Делягин заявил о признаках подготовки непопулярного решения ЦБ

Россияне стали чаще покупать недорогие товары. Михаил Делягин объяснил, почему рост потребления может повлиять на решение Центробанка.
Темы
Политика

Французов возмутило и расстроило новое решение США по Украине

Читатели Le Figaro раскритиковали решение США продать Украине 500 ракет Patriot за 2,1 млрд долларов, расходы на которые лягут на союзников Киева. 
Новости мира

Волки вышли на пляжи Греции, туристов предупредили об опасности 

Речь идет о серых волках (Canis lupus), которые постепенно привыкают к присутствию человека и перестают его опасаться.
Транспорт и дороги

Рязанцы жёстко высказались про «нытьё из-за пробок на Московском шоссе»

В группе «Подслушано у водителей Рязани» развернулась дискуссия под постом о проблемах с движением из-за ремонта на Московском шоссе. Пользователи Сети в основном не поняли возмущение автора поста.
Происшествия

Рязанская область оказалась среди регионов, где ночью 1 ноября работала ПВО

Беспилотники самолётного типа уничтожили над территориями 18 регионов России.
Новости кино и ТВ

Две суперкнопки и одно выбывание: итоги шестого выпуска «ВИА Суперстар» 

В шестом выпуске «ВИА Суперстар» выбыла группа «Белый орел». «Фабрика» и «Веселые ребята» получили суперкнопки и по 11 баллов.
Новости России

Атака БПЛА в Нижегородской области: возможны перебои с отоплением и электричеством

Предварительно, обошлось без пострадавших. При этом значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе.
Общество

Беспилотную опасность в Рязанской области отменили утром 1 ноября

В Рязанской области утром 1 ноября отменили режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение МЧС России по региону опубликовало в 07:08.
Новости России

ОМОН, сапёры и кинологи прибыли к «Царицыно» из-за угрозы теракта

Около 80 силовиков и спецтехника прибыли к музею-заповеднику «Царицыно» в Москве после предупреждения о возможном теракте.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье