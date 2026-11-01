Трамп заявил о скором завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российско-украинский конфликт завершится в обозримом будущем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера.

По словам Трампа, урегулирование противостояния между Россией и Украиной может произойти уже в недалеком будущем. Об этом он рассказал журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.

«Думаю, конфликт между Украиной и Россией завершится в не таком далеком будущем», — заявил президент США.

Переговоры по Украине

На прошлой неделе в Осло состоялась встреча с участием Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и специального посланника США Стивена Уиткоффа.

На следующий день американский представитель прибыл в Санкт-Петербург. Там он передал президенту России Владимиру Путину документы с предложениями по урегулированию украинского конфликта.

Российский лидер, в свою очередь, сообщил о готовности Москвы возобновить консультации в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на предстоящей встрече в Абу-Даби стороны намерены обсудить гарантии безопасности для России и Украины. Точная дата переговоров пока не определена.